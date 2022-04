Antonio Resines, sobre su paso por la UCI: "Me quería morir, no podía más"

La vida del intérprete Antonio Resines se vio golpeaba, de manera casi mortal, por la covid el pasado 23 de diciembre de 2021. Más de un mes en la UCI del Hospital Gregorio Marañón, casi dos hospitalizado en el mismo y 36 días de ellos en coma, resumen el inicio de año 2022 de Resines. Superado eso, el actor ha reaparecido en público para la presentación de la serie 'Sentimos las molestias' de Movistar+, que coprotagoniza con el ilustre Miguel Rellán y que se estrenará el próximo 8 de abril.



Tras superar la covid, Resines ha explicado en una entrevista en El País su experiencia sanitaria. "Me quería morir, ya no podía más. De hecho, se lo dije a los médicos: 'Pegadme un tiro de una puta vez... Pero no os preocupéis, dejo ante notario que lo he pedido yo para que no tengáis problemas'", confesaba.



Además, en otra entrevista en el Huffington Post ha denunciado también la precaria situación en la que se encuentran muchos trabajadores del hospital Gregorio Marañón de Madrid: "Todo el tiempo que he estado consciente en el hospital la gran preocupación de la mayoría de los trabajadores era que a los que tenían 'contrato covid' les renovaran hasta junio. El problema gravísimo es que la gente está en precario".



El actor se muestra preocupado por la inexistencia de contratos fijos tanto en gente con muchísimos años de experiencia laboral en hospitales como para profesionales con un "nivel acojonante". "A la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero y lo hay, y si no lo hay que lo quiten de otros sitios porque es fundamental", sentencia. Además, sospecha que mucha de la gente que toma las decisiones no ha estado enferma nunca o tienen sanidad privada. Argumenta que es algo que no entiende, ya que cuando uno cae enfermo quiere ser tratado por los mejores, y añade que el Estado español tiene a los mejores profesionales.



Tras su paso de varias semanas en la UCI por la covid, Resines vuelve ahora al trabajo ya muy recuperado para presentar su nueva serie, 'Sentimos las molestias', que protagoniza junto con Miguel Rellán.



La serie cuenta con seis episodios que apenas llegan a la media hora. A groso modo, narra la historia de un par de amigos que se dedican a la música, director de orquesta (Resines) y un cantante de rock (Rellán). Ambos no aceptan el paso del tiempo y lo que supone envejecer, mucho menos en la industria a la que pertenecen. Deberán adaptarse a un 'nuevo' mundo, velozmente joven, que insiste en retirarles.



Sobre el hecho de envejecer como persona y fuera del papel del personaje, Miguel Rellán apunta que es "inevitable" y que la alternativa es "irte al otro barrio". Añade que lo necesario es envejecer con salud y ser consciente de las limitaciones. Recuerda sus aficiones acuáticas y de nado de su juventud y reconoce que hoy en día no tiene necesidad de hacerlo. "Hay muchas otras cosas y se abren muchísimas otras puertas. Hay que vivir como si se fuera inmortal", apunta.





En la serie se dice que los premios están hechos para apartar a las glorias. En cambio, Resines no cree que sea así: "Los premios son un reconocimiento y siempre han existido." No obstante, admite que se trabaja toda la vida y que "está bien" que a uno se lo reconozcan. Ambos intérpretes muestran su sincronización y complicidad en la nueva serie escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero.