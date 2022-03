Rodrigo Vázquez, el sustituto de Ion Aramendi en 'El cazador'

Ion Aramendi sorprendía hace unos días volviendo a Mediaset, el grupo en el que comenzó su andadura televisiva, para ponerse al frente del debate de la próxima edición de 'Supervivientes', tras presentar varios programas de éxito en TVE.



Su salida de la cadena dejaba vacante el puesto de presentador de su programa, 'El cazador', y parece que por fin han encontrado el sustituto perfecto del vasco, Rodrigo Vázquez.





¿QUIÉN ES RODRIGO VÁZQUEZ?

ION ARAMENDI, UNA NUEVA AVENTURA

será el encargado de conducir, desde el próximo mes de abril, aunque las grabaciones han empezado esta misma semana y la incorporación del periodista gallego coincide con la renovación de la octava temporada del programa de La 1, que está obteniendo grandes datos de audiencia.Vázquezy desde hace 14 años trabaja en, la cadena autonómica gallega. Desde que en 2014 se estrenase como presentador,, 'Oh Happy Day', 'O País mais grande do mundo'; 'Verbenalia' o el concursoAl comunicador,, le encanta la música, toca la guitarra eléctrica yAdemás,y muestra en redes sociales momentos junto a sus seres queridos, imágenes en las que aparece disfrazado o fotografías en las que presume de su gusto por el mundo del motor y demuestra que le encantan los animales y pasar tiempo con sus amigos.Ahora,, poniéndose al frente de 'El cazador', uno de los espacios más asentados en las tardes de La 1, producido por Mediacrest, que batió su propio récord de audiencia tan solo un día después del anuncio de la marcha dea Telecinco., aunque no se descarta que pueda seguir durante más tiempo.se ha mostrado, para ponerse al frente delque está a punto de comenzar y que, entre los que se encuentran algunos nombres como