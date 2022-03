Mercedes Milá se sincera y revela el motivo por el que aceptó acudir a 'Las tres puertas'

Como cada miércoles, María Casado volvió a ponerse una vez más al frente de una nueva entrega de 'Las tres puertas' que contó entre los invitados con la presencia de Mercedes Milá.



Una sincera entrevista en la que la periodista se abrió en canal con la presentadora, habló con naturalidad de depresiones y de la importancia de la salud mental y confesó el curioso motivo por el que había decidido aceptar esa entrevista y no otra, ya que en los últimos años apenas concede alguna en contadas ocasiones.





quiso hablar sin tapujos sobre lo importante que es, tanto como la física, y desveló con naturalidad las depresiones y los problemas de esta índole que ella misma había atravesado.La periodista reveló que cuando entra en un plató de televisión se pone "a recordar y a dar gracias por l".Junto a María Casadocuando "", y explicó que no lo expresaba en presente porque "y, al darte cuenta de que una depresión, una crisis de ansiedad, pueden acabar contigo,", aseguró en el programa de TVE.a lo largo de su vida y desveló los motivos: "y la segunda, tercera y", y quiso animar a la gente que esté pasando por este proceso a no rendirse.Respecto a, también habló la catalana en 'Las tres puertas', dejando claro que, aunque fue una época feliz, el fantasma de los problemas de salud mental siguió presente también en ese tiempo.La presentadora explicó que en aquella época no le importaba demasiado lo que dijeran de ella, puesto que "", y aseguró que "", antes de revelar los motivos por los que decidió abandonar el proyecto.La comunicadoray contó que "podía estar llorando toda la semana hasta el jueves, levantarme ese día, hacer el programa y que nadie se diera cuenta de nada".Mercedes Milá destacó la necesidad de darle una mayor importancia a la salud mental, ya que "", y subraya que ella habla abiertamente de su experiencia con la esperanza de "ayudar a la gente que está enferma y necesita apoyo".Milá no quiso terminar su intervención en 'Las tres puertas' sin sincerarse con María Casado sobre, una curiosa razón que la presentadora nunca se hubiera imaginado.Lo voy a contar, porque me pareció emocionante", comentaba la invitada.", admitió Mercedes y reconoció que ". Si no, llega un momento en el que ya no sabes ni qué contar,", confesó ante la gratitud de la conductora del formato por su "ataque de ternura".. Por eso yo estoy tan contenta ahora en Movistar, no tienes ese problema", explicó la periodista sobre las audiencias, aunque admitió que "".