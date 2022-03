Melendi confiesa en 'La Resistencia' que no le gusta promocionarse y ¡olvida de la letra de su nueva canción!

'La Resistencia' cerró su semana con la visita de Melendi, uno de los invitados más esperados, cuya presencia ya había causado mucha expectación en redes sociales.



"Espero que no tengáis ningún PLAN'. Melendi visitó 'La Resistencia", se leía en las redes del programa de Movistar +. El cantante acudió al espacio televisivo presentado por Broncano para presentar su último disco, 'Likes y cicatrices' e hizo un guiño a su amigo, el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, vistiendo un jersey de su marca 'Kimoa'.



El asturiano llegó a 'La Resistencia' con muchas ganas y repasó, entre otras cosas, la actualidad deportiva con el presentador y de la historia previa a su visita al formato.





EL TELÉFONO 'ESTROPEADO'

MELENDI SE QUEDA EN BLANCO

Entre las anécdotas de las que hablaron invitado y conductor, una de las más graciosas tuvo que ver con la forma en la que se había gestado la entrevista.David Broncano reveló que "", y explicó que se cruzaron algunas llamadas, pero en un momento dado,, contó entre bromas, algo que Melendi quiso aclarar., así que. Y después de intentar llamarnos mi teléfono se murió. Pero después conseguimos poner fecha para venir y y"., la nueva canción que el asturiano ha'El Plan' es una canción que surgió gracias a las redes, tras una charla con el piloto, y repasa los éxitos de Alonso.. Comenzó como una especie de hashtag, así me empezó a salpicar y me decían que hiciera el remix de 'El Nano'", desvelaba el artista, que también, aunque no se enteraron hasta años más tarde.s. Está como un toro la verdad", comentaba., algo que el artista hizo acompañado de Grison, con Broncano a la batería y Ricardo en el teclado protagonizando un divertido momento., Melendi see incluyó en mitad un "", dando rienda suelta a una serie de tarareos para salvar la situación.para poner fin al tema que levantó una gran expectación y fue aplaudida por el público.