El mítico pijama de Belén Esteban, la gran apuesta de 'Secret Story'

La primera edición de anónimos de 'Secret Story' está resultando mucho más intensa de lo que parecía y los enfrentamientos entre los habitantes de Guadalix de la Sierra no han dejado de repetirse, el último estuvo protagonizado por Carmen y la tensión aumentó tanto que la organización del programa decidió expulsarla de forma disciplinaria.



Sin embargo, aunque fue una de las grandes protagonistas de la entrega de este domingo, no fue la única.



Belén Esteban entraba en el concurso como la nueva invitada VIP y todas las miradas estaban centradas en ella mientras la audiencia esperaba para descubrir si finalmente la televisiva acudiría con el 'famoso' pijama que lució en 'GH VIP' o había preferido dejarlo en casa.





?? De prins of de pípol ?? #SecretNoche8 pic.twitter.com/9eVJ4sqdyf — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

EL PIJAMA MÁS MÍTICO DE BELÉN ESTEBAN

¡Así hemos descubierto que @BelenEstebanM está ya dentro de la casa y le va a tocar hacer una prueba con mucho inglés! Bienvenida ?? #SecretNoche8 pic.twitter.com/xNpPKnSXQm — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

CARMEN, EXPULSADA DE FORMA DISCIPLINARIA

Carmen pide perdón por el comportamiento que ha tenido esta tarde #SecretNoche8 pic.twitter.com/LIJ6snEVrC — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

Carmen: "Sé que he hecho mal. De primeras he pensado que enchufarle con la manguera a Laila no era para tanto, pero luego he recapacitado sobre cómo me habría sentado a mí y pido perdón" #SecretNoche8 pic.twitter.com/KNTh0MnHfr — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

conectaba con la casa para dar la bienvenida a su nueva inquilina,a los espectadores y aen tonos lilas que lució durante toda su estancia en 'GH VIP'., aunque dentro de un concurso diferente, y precisamente para darle un toque diferente a su icónico lookpara no pasar frío durante su estancia en Guadalix.Como invitada VIP, Esteban no forma parte del elenco de concursantes, no obstante,estos días, y como no podía ser de otra forma le ha tocado una de las que más teme,, un juego que ya la llevo a dara la audiencia durante su participación en 'Gran Hermano'.La de Paracuellos tambiéndurante su charla con Toñi Moreno, aunque entiende que se ha producido después de que ocurriera algo "fuerte", y, aunque no ha querido desvelar los motivos por el momento.Este domingo ha sido de lo más movido para la presentadora del debate del formato,, que h, que ha hecho que el guion que tenían preparado para el programa saltara "por los aires"."A las tres de esta tarde,. Y por eso ha sido expulsada esta misma tarde", comenzaba explicando la andaluza al inicio de la última entrega, y cuando la concursante ha llegado al plató no ha dudado en darle su opinión sobre lo sucedido., Layla también ha participado, pero ha sidola que h. No son formas y", opinaba Toñi sobre la discusión de Carmen en la que perdió los papeles y terminó tirándole agua a Layla.La conductora de 'Secret Story' subrayó que Carmen se iba "a perder la mejor experiencia de tu vida por no tener autocontrol", yque no dejaba de mostrarse a la defensiva, la presentadorale "pasa una cosa", ". Te dan su opinión porque eres concursante", concluía Moreno.