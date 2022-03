'Más o menos', alabada historia LGTBI en Movistar+

Movistar Plus+ ha estrenado esta semana la serie Más o menos (Sort Of). Una serie semiautobiográfica creada, producida y también protagonizada por Bilal Baig (primer actor musulmán queer del sur de Asia en liderar una serie de televisión canadiense en horario estelar) junto al canadiense Fab Filippo (Buffy Cazavampiros, Queer as folk).

La serie cuenta la historia de Sabi, una persona que, como todos, busca dar un giro a su vida más allá de las expectativas y las etiquetas impuestas; su crisis vital nace de su incapacidad para encajar en lo establecido, de su deseo por sentirse realizada sin renunciar a sí misma, encontrar su lugar y tomar las riendas de su vida. Completan el reparto Amanda Cordner (Slo Pitch) que es 7ven, la mejor amiga de Sabi y su confidente; Gray Prowell (Hollywoodland) es el terapeuta Paul Bauer; Ellora Patnaik (The Expanse) es Raffo Mehboob, una inmigrante paquistaní madre de Sabi; Supinder Wraich (The Expanse) es Aqsa Mehboob, hermana de Sabi; Grace Lynn Kung (Mary me mata); y los jóvenes debutantes Kaya Kanashiro y Henry Kaneko-Bauer.

Sabi Mehboob es un millennial de género fluido que se mueve a diario entre varias identidades: desde camarera sexy en una librería LGTBIQ+, pasando por ser el menor de una familia tradicional paquistaní, hasta su papel como madre de facto de una familia hipster del centro de la ciudad. Se siente en transición en todos los aspectos de su vida, desde el género hasta el amor, la sexualidad, la familia y el trabajo. Acaba de romper con su novio, evita a su madre por miedo a que lo rechace y la familia para la que trabaja le acaba de comunicar que ya no la necesitan.

Es entonces cuando su mejor amiga le ofrece marcharse con ella a Berlín para empezar de cero. Pero la madre de la familia entra en coma por un grave accidente y Sabi decide quedarse para seguir cuidando de los niños, provocando que sus demonios personales empiecen a cambiar (más o menos).

La serie ha recibido muy buenas críticas tales como la de Mindy Kaling, guionista de The Office, quien afirma que "es buenísima y original".