Tamara Falcó impacta con su propuesta para acabar con la guerra en Ucrania

Las televisiones se han llenado estos días de expertos de todo tipo que dan su visión sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania y sobre qué soluciones puede haber para que termine lo antes posible. Lo que no esperábamos era que Tamara Falcó se pronunciara sobre un tema como este e incluso reclamara que se estudie su propuesta.



Ocurrió la noche de este jueves en El Hormiguero, en la tertulia de actualidad que mantiene Pablo Motos junto a Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y la propia Falcó. Mientras los demás opinaban sobre si con enviar armas a Ucrania era suficiente o no, la hija de Isabel Preysler los interrumpió pidiendo que le prestaran atención para explorar una nueva propuesta.



"Yo..., yo..., ¿yo puedo proponer una cosa?", preguntó tímidamente, para añadir: "El Papa ayer convocó un rosario y nosotros lo rezamos en mitad de la sierra. Mucha gente puede que no se lo crea, pero es una opción que igual hay que probar: rezar". Una opción que dejó perplejos al presentador y al resto de invitados del programa de Antena 3.





Abrir una tertulia sobre #Rusia y #Ucrania y que, de repente, Tamara Falcó haga su gran aportación: rezar el Rosario. Anonadado?? | #AlaskaEH pic.twitter.com/G0SPM8SUbh — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 3, 2022

No es la primera vez que Tamara Falcó se muestra próxima a la fe:tras recibir una llamada muy fuerte que le hizo incluso visitar varios conventos, aunque finalmente desechó la idea.