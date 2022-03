La curiosa revelación de Wyoming sobre el repentino final de 'Caiga quien caiga'

Jordi Évole acudió el jueves como invitado a El intermedio, el programa nocturno que presenta El Gran Wyoming en La Sexta. El objetivo de su visita era promocionar la entrevista que se emitirá este próximo domingo en su programa Lo de Évole. El entrevistado será el expresidente del Gobierno Felipe González.



En un momento de la charla, Wyoming le hizo saber a su invitado que nunca le había entrevistado, a lo que este le propuso que aún estaban a tiempo de grabar un programa, ya que todavía le falta uno por hacer.



Fue entonces cuando se cambiaron los papeles y Wyoming pasó de entrevistador a entrevistado. Évole se hizo con la batuta del programa y comenzó a hacer preguntas al presentador de El intermedio sobre su anterior etapa profesional. Telecinco, Vasile y Caiga quien caiga fueron los temas sobre los que interrogó al cómico y presentador.



La primera pregunta fue directa: "¿qué es lo que más echas de menos de la cadena?". Y la respuesta, pronunciada con rotundidad, fue de lo más sorprendente: "El sorteo del telecupón. Coincidía en maquillaje, te lo juro", dijo el presentador. "¿Con quién?", quiso concretar el presentador catalán. "Con las chicas que decían el 5", dijo para concluir que "Telecinco era un sitio muy especial".







El Gran Wyoming y Jordi Évole en 'El intermedio'. La Sexta

Évole siguió interesándose por su etapa como presentador del programa de actualidad y humor ácido Caiga quien caiga entre. En ese momento le preguntó si conoció a Paolo Vasile, el consejero delegado de Mediaset España desde 1999, la empresa propietaria de Telecinco, y cómo era su relación con él."Sí, claro. No ves que lo hice millonario. Pues bien. Me pusieron la alfombra roja, pero en la dirección de salida", señaló con Wyoming ironía, en referencia a la repentina cancelación de Caiga quien caiga en"Es verdad que os chaparon el programa, ¿no? Hubo un momento que... bueno Aznar, no sé, digamos el entorno. Que no gustaba mucho lo que hacíais", señalaba Évole.En ese momento Wyoming bromeaba: "Me dicen que tenemos que despedir", mientras Évole se quejaba entre risas de la "censura" en La Sexta.Y en ese momento, el presentador del access prime time de La Sexta soltó la bomba: "Sí, Aznar llamó, se cagó todo el mundo y me mandaron a tomar por culo. Pero no es la única versión, hay más".El tiempo del programa se había agotado y la audiencia se quedó con las ganas de conocer más detalles: "No tenemos tiempo para más, esto se está poniendo excesivamente caliente", se despidió Wyoming.Tras ladel programa capitaneada por el Gran Wyoming, Caiga quien caiga vivió unaen Telecinco entre​, pero ya sin él al frente. En mayo de 2008 empezó una nueva etapa en La Sexta y tras su cancelación fue adquirido por Cuatro para emitirlo en 2010.En julio de 2010, Cuatro canceló el espacio y atribuyó su final a los discretos datos de audiencia y a su elevado coste económico, lo que supuso la despedida definitiva de este formato de la televisión española.