Un invitado denuncia el trato recibido en 'Todo es mentira' y pone al programa en el punto de mira

Jesús Manuel Pérez Triana es analista experto en seguridad y defensa y ha abierto un hilo en Twitter en el que ha contado su experiencia, poco grata, en el programa presentado cada tarde en Cuatro por Risto Mejide, 'Todo es mentira'.



El analista detalla lo que ocurrió con la productora del espacio televisivo desde que contactaron con él para analizar la invasión rusa de Ucrania, hasta que decidió cortar cualquier tipo de comunicación con el equipo del programa debido a su mala experiencia con ellos.





UNA EXPERIENCIA DE TODO MENOS BUENA

Acabo de mandar a paseo a una productora del programa "Todo es mentira de Cuatro. Es la experiencia más absurda que he tenido con un medio. Dentro hilo. ?? — Jesús Manuel Pérez Triana ?? (@jpereztriana) February 28, 2022

Ya puedes ver el programa de 'Todo es mentira' del martes 1 de marzo, completo#TodoEsMentira1M https://t.co/3Rr1SzCE2r — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) March 1, 2022

de Cuatro. Es l", escribía el experto en seguridad y defensa para abrir su hilo en Twitter.Antes de desgranar todo lo ocurrido, Jesús Manuel ha querido dejar claro el gran trabajo que los invitados llevan a cabo antes de cada conexión."La verdad es que. Te preparas una intervención con notas y repasas los últimos datos. Y. O se fijan en los detalles más irrelevantes., que la gente se cree que te pagan por salir", contaba en su cuenta personal de la citada red social.Además, también, e inclusoy lo peor es que algunas veces ni siquiera se molestan en avisar. Eso es lo que le ha ocurrido a Pérez Triana con 'Todo es mentira'.Tras estas aclaraciones,del espacio televisivo de Cuatro."Lo primero es quees ''. C'", unas preguntas que resultan chocantes, puesto que ha sido el programa quién se ha puesto en contacto con él y añade que también "en una radio o TV española. Deben ser que en Cuatro tienen los ordenadores con el Internet capado sin Google", decía con ironía."Así que. Tenía un audio de todo el programa de Hora 25 donde había salido, pero era demasiado grande para mandárselo por WhatsApp. Al final, le dije algo así como 'Oye,...'. También le dije 'si lo que te preocupa es si tengo soltura hablando, pues, que me han hecho un montón de entrevistas en varios canales'. Al final,", explica el experto visiblemente molesto, ya queque iba a dar, en principio para comprobar que fuese conciso, pero la persona encargada de preparar la entrevista junto a él tenía muy pocas nociones de la guerra de Ucrania.Sin embargo, "lo mejor" aún estaba por llegar: "para que yo dijera que los milicianos prorrusos separatistas del Donbás habían lanzado 'ataques provocativos' porque eso era lo que decía no sé qué medio.cuando yo no sé quién fue el primero que empezó los disparos. Y me da igual que lo dijera no sé qué medio. No me acuerdo si fue esto u otra cosa, pero. Imaginad lo perdido que hay que estar para que tu referencia de lo que está pasando sobre el terreno en Ucrania sea la emisora de radio Onda Cero".Tras todo este trabajo y su gran sorpresa con lo ocurrido con las respuestas,debido a las informaciones de la guerra interna del PP que no dejaron espacio en la escaleta para que entrara Jesús Manuel,Después de repetidas llamadas para volver a repasar la intervención y de que él tuviera que modificar su agenda para estar disponible,", se queja Pérez Triana y añade "que de toda la experiencia. La ironía es que en Twitter me consideran otánico-sionista-sorosiano. Y una de las cosas que más me molestó de la experiencia es que me pidieran que dijera que los separatistas del Donbás eran los responsables de la escalada cuando yo no tenía forma de saberlo", subrayó.