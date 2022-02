Alba Santana entra en 'Sálvame' y lanza una petición desesperada

Alba Santana, la hija de Mila Ximénez y Manolo Santana, se mantiene siempre alejada del foco mediático, sin embargo, a raíz de las últimas informaciones publicadas sobre la herencia de sus padres, la joven se ha visto obligada a intervenir y aclarar algunos puntos al respecto y lanzar un llamamiento desesperado.





ALBA SANTANA ENTRA EN 'SÁLVAME'

La única hija deha elegido el programa en el que trabajaba su madre,, dónde siempre la han tratado con mucho respeto,que han salido sobre ella."No estoy bien, por eso. Espero estar después un poquito mejor", comenzaba Alba su intervención en el magacín de Mediaset y admitía que está pasando por una complicada situación actualmente."Desde que nací he salido en la prensa y siempre ha sido un orgullo ser hija de los padres que he tenido.durante todos estos años. Llevo 15 años viviendo en Holanda y, sobre todo a mis hijos que no pertenecen este mundo,", decía y explicaba la ansiedad que le está provocando la presencia de los medios en su ciudad para intentar averiguar dónde vive."He hablado con la prensa tras el fallecimiento de mi madre y de mi padre, pero. Lo he dejado pasar, porque igual era solo una persona que no estaba haciendo lo correcto", sin embargo, tras la portada publicada hace unos días por la revista 'Lecturas', publicación en la que también trabajaba su madre, la joven ha considerado oportuno intervenir aclarar algunos puntos y manifestar que ahora se está sintiendo acosada y agobiada por la prensa.. Esta semana es una cosa y la semana que viene puede ser otra., quieren saber cómo estoy y hasta que no lo consigan no van a parar", contaba y aseguraba que solo quiere seguir con su vida y pedía que los medios la dejen vivir tranquila como han hecho hasta ahora."Yopara ningún medio, simplemente, con mi marido y mis hijos. No sé cómo hacerlo., por eso quiero que me ayudéis con esto., vivir en la intimidad que siempre he intentado tener y me gustaría conservar., solo pido que se retracten, porque mi madre tenía muy buena relación con ellos.porque tienen mi teléfono", comenzaba su exposición y agregaba que "me gustaría pedir intimidad para poder gestionar la tristeza tan grande que es perder a mis dos padres en tan corto espacio de tiempo., hasta el punto de que ahora han venido a Holanda para hacerme un seguimiento., como hacía Mila con ellos cuando estaba en vida, y no sé cómo hacerlo. Como solo conozco a este programa, llamo para tratar de dejar todo claro. Cada vez que se publica algo así se ocasiona un gran revuelo en mi vida. Siempre he atendido bien a la prensa, pero la verdad que ahora mismo no tengo capacidad", sentenciaba, antes de puntualizar el tema de la herencia de su padre, Manolo Santana.y no es así en absoluto. He querido muchísimo a mis padres, a los dos.. Con mi padre tenía menos relación en los últimos años, pero con mi madre tenía una relación diaria.. Tengo que tirar para adelante por mi familia, y sé que mi madre querría que estuviera contenta y que viviera la vida intensamente, por eso tengo que seguir con fuerza, pero me cuesta mucho aceptar que no está"Antes de dar por concluida la llamada, volvía a hacer un llamamiento desesperado a la prensa pidiendo respeto a su intimidad:"Espero que con estas declaraciones sobre cómo estoy y cómo lo llevo, hablar este rato en televisión para decir que estoy intentando avanzar lo mejor posible, que todo el mundo se entere de que, con mi gente.ahora porque he sufrido un golpe muy duro. Desde que se publicó estoy no quiero vivir con esa sensación. Solo pido eso, que me dejen pasar el duelo en con tranquilidad".