Carmen Lomana es la nueva invitada VIP de 'Secret Story'

Parece que Mediaset ha encontrado por fin el filón que buscaba para reflotar la primera edición anónima de 'La casa de los secretos'.



Cambios de fecha de emisión, pruebas, llamadas desde los diversos programas del grupo televisivo y, por fin, la clave: la entrada de invitados VIP en el programa, durante unos días, para convivir con los participantes.



Primero fue Nagore Robles, más tarde Isa Pantoja y ahora, el formato ha anunciado la entrada de una nueva famosa, Carmen Lomana.





¡Carmen Lomana será la nueva habitante VIP de la Casa de los Secretos a partir del jueves! "Voy a poner un poco de orden" #SecretNoche6 pic.twitter.com/Xf4lZWwcp9 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 20, 2022





CARMEN LOMANA, NUEVA INVITADA VIP

¡@Carmen_Lomana es la persona VIP que entrará la semana que viene a la casa de @SecretStory_es y convivirá unos días con los concursantes! ¿Qué os parece? #SecretNoche6 pic.twitter.com/QzcluG5GZ6 — Zeppelin (@ZeppelinTV) February 20, 2022

RAFA Y CARMEN, SANCIONADOS

Toñi: "¿Dónde está lo gracioso de dañar el mobiliario de todo el mundo?"

Rafa: "Me he equivocado, es verdad"

Carmen: "Yo le dije que no lo hiciera" #SecretNoche6 pic.twitter.com/jq1l0PXg9w — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 20, 2022

Voz: "La factura para pagar la mesa va a salir de vuestro presupuesto. Superéis o no la prueba, vais a contar con un 20% menos del presupuesto en la compra semanal" #SecretNoche6 pic.twitter.com/FnoHLc76tI — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 20, 2022

Tras el paso depor el 'reality' de Telecinco cubriendo el hueco que había dejado su hermano,será la encargada de tomar el relevo de la colaboradora televisiva.", aseguraba la 'socialité', durante su conexión por videollamada con Toñi Moreno.de los concursantes, pero por encima de todo entra más que dispuesta a dar mucho juego."Seguro que lo pasamos muy bien, porque. Me lo voy a pasar bien y. Ya hice 'Las joyas de la corona' y todavía estoy en contacto con algunos de los chicos que estuvieron allí", comentaba a la presentadora del debate de 'La casa de los secretos'.también, aunque ella afirmaba que no ha tenido mucho tiempo para ponerse al día con el concurso y, por tanto, entra sin ningún prejuicio: ". Tengo una ligera idea de algunos. Me hace mucha ilusión, estoy deseando entrar y a ver qué pasa", decía la de León.Lo que sí es seguro, es que, que ya ha participado en otros realities como, como ocurre en cada entrega,y a la presentadora le ha tocado echar un buen rapapolvo a algunos de los concursantes.dejando grabado su nombre sobre la madera, un acto que contó con la presencia de, sin embargo, como era de esperar,y ha decidido imponerles un castigo por sus actos.Desde la organización del 'reality' han querido dejar claro que los participantes deben velar por el buen uso de las instalaciones de la casa."Es la casa de todos y tienen el compromiso de cuidarla", advertía el concurso y la presentadora de la entrega de los domingos, Toñi Moreno, se mostraba muy tajante con los dos concursantes involucrados: "", aseguraba la andaluza visiblemente enfadada.Carmen y Rafa han visto las imágenes de su 'trastada' junto a sus compañeros, que hasta el momento no habían descubierto a los culpables.muy seria,, mientras anunciaba las consecuencias que tendría para todos., y no os afectará solo a vosotros, sino", comenzaba la periodista que explicaba que la organización ha decidido retirarles el, como lo ha hecho durante toda la semana, y comenzaba a gritar fuera de sí mientras