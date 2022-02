Álvaro Morte: "Me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros"

El trabajo de los presentadores y colaboradores de 'Sálvame', así como el programa en sí mismo suelen ser diana de críticas por parte de una gran parte de la sociedad en la que también se incluyen rostros conocidos.



Sin embargo, estos comentarios no siempre son bien recibidos por parte del formato de Telecinco. Hace unos meses, la actriz Paula Usero, protagonista de 'Luimelia', arremetía contra el magacín vespertino de Mediaset y pedía que lo eliminaran de la parrilla, unas palabras que provocaron la indignación de Carlota Corredera, que no dudó en contestar duramente a la intérprete.



Ahora, ha llegado el turno de Álvaro Morte. A diferencia de su compañera de profesión, él no ha criticado al programa, sino a uno de sus presentadores, concretamente a Jorge Javier Vázquez, aunque solo en su faceta como actor de teatro.











ÁLVARO MORTE CONTRA JORGE JAVIER VÁZQUEZ

No se que decir a esto... Siento controversia, creo que Jorge tiene un muy buena obra y que tampoco es malo que sea Jorge, Kiko o perico el de los palotes llenen teatros con sus obras. Si lo llenan es por que gustan, ni más ni menos, no?... pic.twitter.com/gvY8doNs6A — Alex Fernández (@alexfdz24) February 16, 2022

Hace ya un tiempo que el presentador de 'Sálvame' estrenó su obra de teatro, un espectáculo con el que ha recorrido muchos de los teatros de la Península y que ahora ha llegado a, dónde el público puede disfrutar de la representación en elLa obra del catalán, y hasta el momento el televisivo no puede tener motivo de queja. El showy Jorge Javier cuenta conen cada una de los pases de 'Desmontando a Séneca'.No obstante, a nadie le gusta el, y eso es exactamente lo que Álvaro Morte cree que está haciendo la estrella de Mediaset.que dio vida a El profesor en 'La casa de papel'que ya se está haciendo, especialmente en, dóndecon el conocido actor, aunque entambién hay quiénSea como sea,al respecto con unas palabras que no dejan lugar a dudas sobre la indignación que le produce el papel de actor del presentador de realities."A mícon la gente de pie aplaudiendo ycon increíbles espectáculos,o", explicaba el gaditano durante su intervención.Álvaroal no ser tan conocidos por el público, sin embargo, entre los internautas hay opiniones para todos los gustos.El de Algeciras, en la quecomo 'La casa de Bernarda Alba', 'El perro del hortelano', 'Tres sombreros de copa' o 'El lazarillo de Tormes', entre otras.