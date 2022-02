Lorenzo Caprile da su opinión sobre los looks de Cristina Pedroche en las Campanadas

'El Hormiguero' cambiaba este martes de registro y dejaba a un lado música y actuación para dar la bienvenida al mundo de la moda.



Lorenzo Caprile acudía al plató de Trancas y Barrancas para charlar con Pablo Motos sobre su trabajo y dar su sincera opinión sobre los vestidos que Cristina Pedroche luce cada año para dar las Campanadas.





LOS LOOKS DE NOCHEVIEJA DE PEDROCHE

Lorenzo Caprile habla sobre los diseños de las campanadas #CaprileEH pic.twitter.com/R1CZLXrcLy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 15, 2022

ARRIESGA CON ANNE IGARTIBURU

ESTUVO A PUNTO DE CERRAR SU TALLER

El 24 de febrero se estrena el musical basado en 'El tiempo entre costuras' y Lorenzo Caprile se ha encargado del vestuario #CaprileEH pic.twitter.com/OF1Q5L13Pu — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 15, 2022

DOS TIPOS DE NOVIA

Trancas y Barrancas resuelven sus dudas de moda con Lorenzo Caprile #CaprileEH pic.twitter.com/VFXi6CxedM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 15, 2022

ESTÁ DE ACUERDO CON GEORGINA RODRÍGUEZ

¿Se puede llevar chandal con joyas? #CaprileEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 15, 2022

ha revelado que opinajunto a Cristina Pedroche para la noche más especial de la colaboradora de 'Zapeando'.El diseñador ha asegurado quey ha confesado que a veces llama a Josie para decirle que le ha parecido el estilismo elegido."A veces. Es lógico. Ella es ideal y jovencísima y él tiene toda la vida por delante y", admitía Caprile y desvelaba que cada año le envía un correo al estilista para decirle que le ha encantado su trabajo.Lorenzo Caprile ha seguido hablando con el presentador acerca de los looks para las Campanadas yen cierto modo a la hora de vestir a, como en la cita de 2021 en la que la conocida presentadora se atrevió con un pantalón."Lo extraño sería que Anne y yo, que ya tenemos una edad y siendo TVE, nos pusiéramos a hacer ese tipo de cosas. Sería chocante.", explicaba el madrileño.El presentador de 'El Hormiguero' también ha charlado con su invitado sobre su trabajo y su día a día.La pandemia no podía faltar en la conversación, y el diseñador reveló las duras consecuencias que tuvo para él y para su profesión., un año horroroso como todo el mundo,", comentaba y reconocía que estuvo a punto de tener que cerrar su taller.Además, también h, sin embargo, ha llamado la atención el adelanto con el que lo hacen, muchas un par de años antes de la boda, algo que el modisto no entiende."A saber lo que pasa de aquí a ese tiempo, mejor celebrar el enlace ahora por si te vas con otro o con otra", bromeaba sobre el asunto.Lorenzo también ha confesado que a su taller lleganque se distinguen muy bien:"No hay mucha diferencia entre unas y otras. Peroes porque saben que quieren una nueva vida con su pareja y t. Y luego están. Y ahí ya son más pegas", explicaba y confesaba que "hacemos nuestras quinielas, pero gracias a Dios nos equivocamos".a muchos con su intervención en 'El Hormiguero'.Lejos del estilo clásico en el que lo han encasillado y con el que no está nada de acuerdo, ha confesado lo mucho que le gustan los estilismos más famosos de Cristina Pedroche yEl modisto ha aclarado que opina, al igual que la novia de Cristiano Ronaldo, que las normas de la vestimenta no hay que tomarlas demasiado en serio.d. La moda tiene que ser divertida y lúdica, si no es muy pesada.", afirmaba entre risas.