Sandra Golpe sorprende al imitar a Amy Winehouse en 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' recibió este viernes a Sandra Golpe como invitada para cerrar una gala en la que María Peláe se proclamó ganadora. La directora y presentadora de 'Antena 3 Noticias 1' se transformó en la fallecida Amy WineHouse.

Según contó ella misma, fue una manera de cerrar un círculo con la cantante, ya que fue a ella la que le tocó contar su muerte en 2011 cuando presentaba los informativos de fin de semana de la cadena. "Fue un dramón", le confesó a Manel Fuentes antes de salir al escenario.

Además, contó que le hacía "mucha ilusión" participar en el programa aunque le daba un poco de vértigo: "Soy periodista, no cantante".

Cuando la presentadora de las noticias de las 3 terminó de cantar 'Tears dry on their own', el casting completo de 'TCMS9' se levantó para darle un abrazo y mostrarle todo su apoyo. El jurado coincidió en que podría pasar perfectamente como un concursante más debido al gran parecido con la cantante británica. Matías Prats, imitado por Carlos Latre, también quiso felicitar a su compañera: "Sin duda, esta noche, Sandra, has dado el golpe".

Sandra Golpe, antes de despedirse, dio las gracias de nuevo a todo el equipo por la "inolvidable experiencia".