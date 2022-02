Brenda y Nissy protagonizan un gran enfrentamiento en 'Secret Story' y acaban recibiendo una sanción disciplinaria

A medida que pasan las semanas, 'La casa de los secretos' se ha convertido en un lugar dominado por la tensión, más que palpable, que existe entre sus habitantes.



Las diferencias entre unos y otros no han parado de crecer desde el inicio del concurso y este miércoles han llegado a un punto límite que ha hecho explotar a dos de las participantes.





LA GRAN PELEA DE BRENDA Y NISSY

Brenda reaccionó a la peineta que había recibido de Nissy: "Te juro pido un crédito y te arrastro conmigo" #SecretGala4 pic.twitter.com/oTu8KSUqao — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 9, 2022

Carlos: "Pensamos que en un concurso es normal que haya discrepancias y discusiones, pero siempre hay límites que no debéis traspasar y los habéis traspasado. Por ello, el programa ha decidido tomar medidas" #SecretGala4 pic.twitter.com/rkb7HQMv7W — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 9, 2022

Carlos Sobera: "La dirección del programa ha decidido nominar a Brenda y a Nissy por su comportamiento inapropiado. Llevan días tensando, y mucho además, la cuerda" #SecretGala4 pic.twitter.com/w4Rel8OCYA — Zeppelin (@ZeppelinTV) February 9, 2022







MELLIZAS YA NO CONCURSAN JUNTAS

Carlos Sobera: "Laila, no estás nominada y, a partir de este momento, concursáis por separado. Para que no tengáis ventaja, tendréis que nominar juntas, aunque seréis nominadas por separado" #SecretGala4 pic.twitter.com/RveBfArn44 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 9, 2022

han sido lasque se ha vivido en las últimas horas en la casa de, una pelea tan fuerte quedisciplinaria.Esta no ha sido la primera disputa entre ambas, Nissy y Brenday han sido incapaces de limar asperezas, sin embargo,y Nissy ha terminado haciendo 'la peineta' a Brenda, un gesto que ha provocado el monumental enfado de la concursante que no ha podido evitar explotar contra su compañera: "Te juro que pido un crédito y a mí me expulsan, pero", le advertía Brenda.Hasta ese momento han llegado las imágenes que los espectadores pudieron ver durante la gala de este miércoles, pero al parecer la pelea no terminó ahí ypara que la audiencia se hiciera una idea de lo sucedido.Tras este episodio, el presentadorde la Sierra y anunciaba a las dos implicadas que el reality había decidido tomar medidas ante esta situación: "Las últimas horas dentro de la casa han sido muy tensas. Sabemos que en una convivencia puede haber roces, peroy lo habéis hecho, concretamente el límite del respeto. Por ello,", empezaba explicando Sobera.Aunque ambas intentaron intervenir para explicar su versión de los hechos, el vasco dejó claro que no iba a entrar en polémicas y afirmó que para la organización del concurso las dos son responsables: "Las dos. La organización ha decidido que ambas merecéis una sanción: laa", anunciaba sobre el castigo que se había decidido imponer a Brenda y Nissy y ha advertido que el próximo paso, si insisten en seguir con la misma actitud, será la expulsión directa.Los últimos acontecimientos han tenido consecuencias más allá de la nominación de las dos protagonistas. La sanción impuesta a Nissy por su comportamiento ha hecho que el programa haya tenido que debatir sobre'Secret Story' quería evitar a toda costa arrastrar a Laila junto a su hermana, puesto que ella no ha tenido nada que ver en la pelea, por lo quey no juntas como habían hecho hasta ahora.sobre otros concursantes, pero vuestros compañeros", aclaraba Carlos Sobera sobre el modo de proceder que se pondrá en marcha para ellas a partir de ahora.