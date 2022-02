Cómo puedo ver la películas candidatas a los Oscar sin salir de casa

La carrera por alcanzar alguno de los Oscar 2022 que el 27 de marzo se repartirán en el Dolby Theatre de Los Ángeles comenzó hace tiempo, pero desde este 8 de febrero ya se sabe cuáles son las candidatas oficiales seleccionadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que es quien organiza este premio.

Votar, solo pueden hacerlo los miembros de la academia, pero son muchos los aficionados al séptimo arte que hacen sus propias porras y ejercen su derecho a la crítica entre amigos con cada una de ellas.

Pero para eso primero hay que verlas. Por este motivo muchos son los que se preguntan dónde poder verlas si algunas no han llegado a las salas comerciales tradicionales de su ciudad o en el catálogo de qué plataforma de streaming se pueden encontrar.

De entre todas las candidatas hay siete que no están de momento en ninguna plataforma de streaming. Son estas: West side Story, Cyrano, No time to die, Drive my car, Spider-man: NoWy Home, Writing With Fire y Lunanna: a yak in the classroom.

Este es el listado de las películas candidatas que sí se pueden ver en alguna de las plataformas.



Apple TV+

Belfast

The Tragedy of MacBeth



Netflix

El poder del perro

No mires arriba

Tick tick... boom

Madres paralelas

La hija oscura

The Mitchells vs. The Machines

Fue la mano de Dios



Prime video

Coda

Being the Ricardos

Coming 2 America



HBO Max

El Método Williams

Dune



Disney +

Cruella

Encanto

Shang-chi y la leyenda de los Diez Anillos

Luca

Raya and the Last Dragon



Mubi

Spencer

Licorice Pizza

Attica



Star+

Free Guy



Hulu

The worst person in the world

Nightmare Alley

Los ojos de Tammy Faye

Flee

Summer of Soul



Vudu

House iof Gucci



Paramount+

Ascension