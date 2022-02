Ona Carbonell, en 'El Hormiguero': "El deporte de élite no es muy saludable"

Ona Carbonell ha sido la primera invitada de la semana en 'El Hormiguero'. La capitana del equipo de natación sincronizada ha acudido al plató de Trancas y Barrancas para promocionar su nuevo documental, 'Ona Carbonell: Empezar de nuevo', en el que cuenta su experiencia durante su vuelta a la competición tras ser madre. El documental estará disponible a partir del próximo 2 de marzo en Rakuten TV.





Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero la mayor medallista en mundiales de natación, la capitana española de sincronizada ¡@onacarbonell! #OnaEH pic.twitter.com/HRA1x3PO7E — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 7, 2022

'ONA CARBONELL: EMPEZAR DE NUEVO'

Vemos el trailer del nuevo documental de @onacarbonell: "Ona Carbonell. Empezar de nuevo" #OnaEH https://t.co/izPvWMr9pr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 7, 2022

VOLVER A ENTRENAR TRAS SER MADRE

¿PENSÓ EN LA RETIRADA?

En marzo @onacarbonell estrena "Ona Carbonell. Empezar de nuevo", un documental sobre su vuelta a la competición después de ser madre. Se podrá ver en @RakutenTV_ES #OnaEH pic.twitter.com/5EselOp2vo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 7, 2022

Ona ha hablado con Pablo Motos de lo que los espectadores se encontrarán en su nuevo documental. La nadadora ha asegurado que en él se muestra como es su día a día:, y ha explicado lo mucho que le costó tomar la decisión de grabarlo."Me costó un montón hacer el documental. Mi pareja no tiene WhatsApp ni redes sociales y yo soy bastante celosa de mi intimidad. Sí que dije que no quería que se viera la cara del niño, pero s, que es un tema todavía muy tabú, que hay pocas ayudas, poca información, y", señaló Carbonell sobre los motivos que la hicieron decidirse.El presentador ha querido resaltar que la intención de la nadadora es abrir el camino de la maternidad a otras deportistas de élite., mis retos, mis medallas... Ahora me he dado cuenta de que la conciliación es difícil, que, pero", afirmaba la invitada.Además, la catalana también desveló que, aunque siempre ha sido muy elástica, tras el embarazo esto se acentuó aún más y la llevó tener un cuidado especial en los entrenamientos: "Hay unas hormonas que te hacen ser más flexibles. Yo. Y tuve que ir con mucho cuidado, limitándome a mí misma, para no lesionarme", contó Ona, que también confesó que a pesar de que debería haber esperado seis meses para volver al trabajo,: "Yo, pero todavía tenía el abdomen abierto, el suelo pélvico fatal...", reveló durante la entrevista.La vuelta al trabajo, aunque con muchas ganas, le costó trabajo a Ona: "Yo creo que en un deporte de agua es más fácil volver que en un deporte de impacto, pero, no lesionarme y, sobre todo, no dormir, levantarme mil veces para dar el pecho o cambiar el pañal a mi hijo y entrenar diez horas al máximo.", pero reconoce que pese a todo se siente muy afortunada:"Yomucho, pero lo de dormir lo he llevado fatal porque llegaba muy cansada a los entrenamientos por no dormir", apuntó.La primera invitada de la semana, reconoció en 'El Hormiguero', quede la competición."En los Juegos Olímpicos me sentía muy responsable porque era parte de un equipo y hubo muchos momentos que. Entonces, es verdad que durante el año tuve muchos momentos de decir 'no aguanto'. Fatiga de decir no me puedo poner el bañador ni conducir hasta casa", explicó la de Barcelona.