Ángel León revela qué ocurrió el día que 'Juego de Tronos' se presentó en 'Aponiente'

Ángel León es conocido como 'El Chef del Mar' y su restaurante en el Puerto de Santa María, 'Aponiente', está galardonado con tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol.



León es un chef reconocido a nivel mundial, y ha revolucionado el mundo de la cocina descubriendo superalimentos como el plancton, el carbón de huesos de aceituna o los embutidos marinos, además, utiliza ingredientes de bajo impacto medioambiental respetuosos con la biodiversidad.



Sin embargo, pocas veces habla, públicamente, de su vida fuera de las cocinas.





UN VIAJE CON ALGÚN CONTRATIEMPO

INNOVACIÓN EN LA COCINA

EL DÍA QUE CONSIGUIÓ QUE TYRION LANNISTER COMIESE PESCADO

ha viajado hasta Dubai junto ay durante la aventura ha mostrado el hombre que hay detrás del cocinero, aunque ha sufrido algún que otro contratiempo.Nada más arrancar su periplo por, el andaluz se encontró con una inesperada sorpresa. El plan era que tanto él como el presentador se montaran en, situada en el distrito de, sin embargo, a la hora de lanzarse se encontraban con una pega, al chef, bromeaba el gaditano sobre el asunto.Tras este pequeño 'problema', León y Calleja han podido seguir disfrutando del viaje con normalidad. El dueño de 'Aponiente' ha probado con un; ha hechopor las dunas del desierto y las playas de Dubai; ha podido disfrutar de unay una r, dónde ha improvisado una barbacoa, para terminar con un ascenso enMientras el presentador hacía las veces de entrenador personal del chef y lo ayudaba a ponerse en forma, el de Jerez instruía al explorador sobre, entre los que destaca la innovación.: "Queda mucho por trabajar, pero puede ser una ventana que se abra a otras formas de alimentarnos", comentaba y seguía hablando de su gran pasión, la cocina, confesando cómo nació 'Aponiente'.León, concretamente en un tres estrellas Michelin de, y cuándo volvió a casa "ya me creía chef", por lo quepara que pusiera su restaurante: "'. Empieza la obra, pero de repente un día veo que se ha parado. En mi casa, mi padre me tira una carta encima de la mesa. 92.000 pesetas de factura de teléfono. 'Tú eres un niñato y', me dijo".Debido a eso su sueño tuvo que esperar y llevó a Ángel hasta, dónde: "Es surrealista, allí, porque había llamado la atencióny empezaba a tener un lenguaje con el mar.", relataba sobre sus inicios en el mundo culinario.Tiempo después de su etapa en Toledo, el chef, con su propio dinero y no le fue nada mal., pero no es oro todo lo que reluce: "Damos un máximo de 30 cubiertos por comida, y tengo 70 personas en nómina.. Por eso salgo de 'Aponiente' a ganarme la vida. Muchos bolos, ir a la tele, para arriba, para abajo€", revelaba el gaditano.s con los que cuenta en su historia se encuentran algunos como', quienes acudieron a su restaurante incluso, un parecer que cambió gracias a 'El Chef del Mar': ". Pues con esa gente triunfo más que con otra que viene creída de que le gusta el mar. Y", dijo en referencia a la familia de la aclamada serie.