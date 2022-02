El dardo de Emma García a Irene Rosales por su defensa de Kiko Rivera: "Ni escucha, ni quiere escuchar"

Desde que el pasado miércoles llegara a los kioscos la exclusiva más incendiaria de Kiko Rivera, las duras palabras que el Dj pronunció sobre su hermana, Isa Pantoja, se han convertido en el tema por excelencia de todos los platós de televisión.



Las afirmaciones del hijo de Isabel Pantoja sobre su hermana y la revelación de uno de los secretos más íntimos de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' han hecho que, ni aquellos que lo defendieron en el pasado, hayan encontrado argumentos para justificar las últimas acciones del cantante.



Kiko Rivera ha recibido feroces críticas por parte de periodistas y colaboradores, mientras su hermana mostraba su decepción y resignación ante sus palabras y rechazaba públicamente las disculpas de Kiko.



Este domingo ha sido el novio de Isa, Asraf Beno, quién también ha querido dar su opinión sobre la entrevista y no ha podido evitar romper a llorar mientras aseguraba que su cuñado "deja mucho que desear como persona".





IRENE ROSALES DEFIENDE A KIKO RIVERA

Vota en nuestra encuesta: ¿A quién apoyas en la guerra familiar de Kiko Rivera e Isa Pantoja? ?? https://t.co/EFL3UI7xhe — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 6, 2022

EL REPROCHE DE EMMA GARCÍA

Sin embargo, la opinión más esperada de la tarde era la de otro miembro de la familia,, mujer de Kiko Rivera.Hasta ahora la sevillana no se había pronunciado al respecto, pero ha elegido el programa en el que trabajó durante un tiempo,, para hacer susIrene ha aclarado que, aunque ha insistido en que lo que piensa sobre las acciones de Kiko se lo ha dicho a él y prefiere que se quede en la intimidad de su hogar, puesto que ha asegurado queNo obstante, la andaluzay dejó claro que cree que, entiende que la gente pueda juzgar sus actos, pero, ni considera que sea necesario "lapidar a las personas". Unas palabras que despertaron el malestar y la, pareja de Isa Pantoja, que estaba presente en el plató del programa.Tras su defensa,que se estaba realizando desde el photocall del desfile de Raquel Bollo. La sevillanaa los colaboradores por el ruido y que, además, ella había acudido al evento a pasárselo bien y no quería que se estropeara el momento.Al escuchar las excusas de Rosales, para dar por finalizada su conexión, ha sido cuandoy ha asegurado que, en referencia a que no la ex colaboradora del programasobre la mala actitud y comportamiento de su marido.La presentadora ha terminado despidiéndose de ella con