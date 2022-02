Sara Carbonero enseña sus cicatrices por su cumpleaños

Sara Carbonero cumplía este jueves 38 años y recibía cientos de felicitaciones de seguidores y amigos a través de las redes sociales, a la vez que volvía a emocionar a todos sus fans con una publicación muy especial.





SARA HACE BALANCE Y ENSEÑA SUS CICATRICES

AGRADECIDA A LA VIDA

La periodistay ha dado gracias a la vida por "ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles", y ha compartido que estos doce meses han estado "llenos de". Asegura sentirse muySara ha explicado que la imagen que ha compartido para celebrar su cumpleaños fuepor el fotógrafo Álex Varo,de su marca"Álex captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando, pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años,. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino", eran las sinceras palabras de la cumpleañera que añadía una emotiva reflexión: "".Además, también aprovechaba el texto en el que se abría en canal, para compartir reflexiones no solo suyas, sino también de algunos de sus amigos: "Un buen amigo me recordaba que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que", decía la de Toledo.Carbonero ha concluido su post dando gracias a todas las personas que la han acompañado y han estado a su lado durante este año: ", gente que tiene el cielo ganado conmigo.. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse.. Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz", y cerraba la publicación con una frase relacionada con una de sus grandes pasiones, la música: "?. ?".Sara siempre ha manifestado lo mucho que le gusta cumplir años: ", cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es", y no duda en presumir de lo mucho que disfruta de cada pequeño detalle del día a día, dónde encuentra la