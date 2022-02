'Saber y ganar': un cuarto de siglo abierto sin parar

El próximo 17 de febrero La 2 se vestirá de gala para celebrar el 25 aniversario de uno de sus programas más longevos y también más seguidos de la televisión española, Saber y ganar, quizá el concurso de los concursos. Ese día saltará del habitual horario vespertino para aterrizar con un especial en prime time protagonizado por Jordi Hurtado y el equipo que le acompaña cada tarde, y que incluirá muchas sorpresas.

Aunque son muchos quienes piensan que este concurso de conocimientos, que llegó a TVE el 17 de febrero de 1997, sustituía a Cifras y letras, no es así. En realidad, lo hizo sobre otro espacio también ligado al mundo de la cultura y del que hoy pocos se acuerdan: Rompecocos. Los espectadores pronto se quedaron sorprendidos con el nivel de los concursantes, algunos de los cuales parecían imbatibles en materia del saber. Pero los que estaban detrás de la pantalla pronto se sumaron al reto que les lanzaba Saber y ganar. Recogieron el guante y se prestaron a medirse en conocimientos con los invitados del espacio. Desde entonces, un público fiel se pone a prueba cada día ante preguntas complicadas y temas muy diferentes, pero siempre exigentes en cuanto a cultura general.





6.614 programas

Por el plató del programa han pasado muchos concursantes, y algunos han dejado sorprendida a la audiencia por su seguridad, sus aciertos y la cantidad de días que han estado ante las cámaras. David Díaz, de Madrid, se llevó a casa 196.190 euros después de participar en 200 programas; Óscar Díaz, además de coincidir en el apellido y de ser, al igual que el anterior, también de Madrid, resistió el mismo numero de ediciones y se embolsó 176.960 euros. A estos dos concursantes les han seguido otros con cantidades muy destacadas, que van desde los casi 160.000 euros del madrileño Víctor Castro a los 91.215 del santanderino Javier Dávila.

Muchos de los concursantes que han pasado por Saber y ganar han protagonizado después participaciones estelares en otros espacios, como ¡Boom! o Pasapalabra, entre otros de carácter cultural. Este fue el caso del equipo Los Lobos, que se llevaron en el programa de Antena 3 la friolera de 6.689.700 euros, el mayor bote de la historia de la televisión.

Los responsables del programa que presenta Jordi Hurtado siempre han señalado que los ingredientes para convertirse en ganador o ganadora son una combinación de templanza, conocimientos e intuición para acertar por descarte, y en todo momento destacan la gran preparación de todos los que se prestan a la batería de preguntas impuestas por los guionistas.

En los 25 años que se van a celebrar en breve se han realizado un total de 6.614 emisiones (datos hasta el día 14 de este mes). 5.860 corresponda a la emisión de lunes a viernes y 934 a los fines de semana. Las audiencias han respondido a diario y lo han sostenido como un programa rentable en datos, elevando a su presentador a la categoría de mito incombustible.





Jordi Hurtado

Porque si alguien se ha hecho popular con este concurso ese es Jordi Hurtado. Desde que arrancara en febrero de 1997, este profesional ha defendido con mucho entusiasmo a todos los concursantes. La longevidad de Saber y ganar le ha convertido en protagonista de muchas bromas relacionadas con su edad. Él siempre ha respondido con elegancia y mucho sentido del humor. Ha estado presente de forma continua durante estos 25 años, y solo se ausentó por motivos de salud durante un mes, entre mayo y junio de 2016, cuando fue sustituido por Luis Larrodera. Pero se le echó de menos.

A fin de cuentas, él es Saber y ganar. Hurtado es un hombre que conoce muy bien los medios de comunicación. Sus primeros pasos los dio en la radio y muy pronto saltó a la televisión: Si lo sé no vengo, La liga del millón, Carros de juego y ¿Cómo lo hacen? También ha participado como actor en distintas series, entre ellas El ministerio del Tiempo. Pero no se puede hablar de su programa sin hacer una referencia a la voz que a lo largo de estos años, y hasta su reciente jubilación, fue el off que lanzaba las preguntas, Jesús Cardenal.

A lo largo de la historia de Saber y ganar fue sustituido en varias ocasiones, aunque por cortos plazos de tiempo, hasta que le llegó la hora de la retirada por edad, muy a su pesar, y fue reemplazado por Elisenda Roca, que poco a poco se va a haciendo con el timón de las bambalinas. No en vano, es una profesional conocida también por los espectadores de La 2, ya que entre 1991 y 2012 presentó Cifras y letras, que primero se emitió en TVE y después pasó a Telemadrid.