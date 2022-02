Channing Tatum no quiere saber nada de Marvel: "Fue traumático"

Channing Tatum en 'The Lost City'. Fotograma película 'The Lost City'.

Channing Tatum cuenta con una extensa carrera en el mundo de la interpretación y una gran legión de seguidores que no dudan en mostrar al actor su cariño y admiración.



Sin embargo, el protagonista de 'White House Down' decidió tomarse un respiro de su frenética actividad profesional y tras cuatro años ha decidido volver, para alegría de sus seguidores, con dos nuevos proyectos.



La última película en la que el de Alabama participó antes de su retirada fue 'La fuga de los Logan', un filme de 2017, comedia norteamericana ligera, en el que compartía pantalla con Adam Driver y Daniel Craig.



Ahora, el actor vuelve a la gran pantalla con 'Dog' y 'The Lost City', y ha concedido una entrevista a 'Variety' en la que habla de la crisis que sufrió tras su retirada temporal y de la decepción que supuso para él que un proyecto que desarrolló para Marvel, 'Gambito', nunca llegase a ver la luz.





LOS MOTIVOS DE SU RETIRADA

'GAMBITO', SU PROYECTO PARA MARVEL

En sus declaraciones para 'Variety',y tomarse un descanso profesional: "Sentí que era el niño gordo en el buffet, solo trabajando, trabajando y trabajando.", y revela que tras tomar la decisión estuvo un tiempo pensando que era lo que realmente quería hacer.El protagonista de 'Todos los días de mi vida' confiesa en declaraciones al citado medio, que, tras su divorcio de, a la que conoció en el set de 'Step up' en 2006 y con la que tiene una hija de ocho años: "Tuve suerte porque gané dinero para poder dar un paso atrás y descubrir qué es lo que quería hacer", explica sobre la crisis que sufrió hace unos años.Durante la entrevista,, que puede presumir de una fructífera carrera frente a las cámaras, tambiéndentro del ciney tiene mucho que ver con elEl intérprete estadounidense ha contado que trabajó durante años, con, en el desarrollo de, que en opinión de Tatum debía ser conocido en profundidad y merecía su propio espacio en el cine, más allá de la única aparición que tuvo en la película 'X-Men Orígenes: Lobezno'.Sin embargo,y cuando ambos presentaron su propuesta a, los directivos del estudio de cine se mostraron bastante reticentes, poco después la productora se fusionó con Disney y, según el intérprete, debido a queEl largometraje contaba con un estilo irreverente y un personaje bastante "extravagante", aunque también "muy real" en palabras de, que ha confesado que la cancelación de 'Gambito' supuso un trauma para él y lo llevó a no querer saber nada del universo Marvel, hasta el punto de que no ha vuelto a ver ni una de sus películas: ". Y en ese momento. No he podido. Me encantaba ese personaje y fue muy triste.", asegura el norteamericano.