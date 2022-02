Karlos Arguiñano se deshace en elogios hacia Rafa Nadal en 'Cocina abierta'

Karlos Arguiñano sabe de primera mano lo que es sentir el cariño de los espectadores y del público, hace años que sus programas televisivos están entre los más populares y cuenta con una gran legión de fans que siguen cada una de sus recetas y consejos culinarios.



Este miércoles, el cocinero quiso hacer mención durante su programa a otro de los personajes más queridos por la sociedad, aunque en un ámbito que nada tiene que ver con los fogones.



El vasco ha felicitado públicamente a Rafa Nadal tras su victoria en el Open de Australia y se ha deshecho en elogios hacia el balear.





RAFA LO HA VUELTO A HACER

ADORACIÓN POR NADAL

y ya suma, aunque no parece que se vaya a conformar y seguirá dando nuevas alegrías a todos sus seguidores, que no son pocos.El regreso del mallorquín a las pistas en Australia ya suponía toda una alegría, pero alzarse con un nuevo título yNadal, soloconque cuenta contítulos yA estas alturas, no queda prácticamente nadie que no se haya pronunciado sobre el nuevo triunfo del manacorí, yno ha querido ser menos ydurante la emisión de su programa de cocina en Antena 3.Mientras realizaba una de las recetas con las que cada día, de lunes a viernes, deleita a todos los seguidores de su espacio televisivo culinario,ha hablado del Open de Australia y: "Hablando de volar........ Este también vuela mucho, espero que tenga un vuelo de vuelta tranquilo y feliz", comentaba Arguiñano haciendo referencia a la vuelta del deportista a casa, y ha seguido elogiando al balear: ". Eso sí que es el típico tío que no se rinde nunca... Yo siempre suelo decir:, si te vuelves a caer, te levantas. Iba perdiendo dos juegos y parecía que el ruso se lo iba a comer vivo, y pues no", decía el cocinero mostrando su admiración por Rafa.Para concluir su felicitación al tenista quiso poner un punto de su característico humor al tema: "Si te aguanta este un par de horas... te aguanta cinco, y al final te da en el cogote", y terminó con otro elogio hacia él: