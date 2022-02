Sebastián Yatra y Pablo Motos brindan en 'El Hormiguero', y no es con agua

Tras el lunes más futbolístico de 'El Hormiguero', este martes el programa de Antena 3 se pasaba al mundo musical y recibía a Sebastián Yatra, que visitaba una vez más a Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo, 'Dharma', a la venta desde el pasado 28 de enero.



'Dharma' es el tercer álbum del artista colombiano y su título, una palabra en sánscrito, significa ley o moral, para él, este vocablo, representa lo que uno recibe por lo que es.





Desde Colombia para el mundo, ¡Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero @SebastianYatra! #YatraEH pic.twitter.com/UC5AHh8lSn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2022

DHARMA VS KARMA

Entregamos a @SebastianYatra el Disco de Platino en España con "Tacones Rojos" #YatraEH pic.twitter.com/4bZK1DCDYT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2022

MEJOR CON CERVEZA

UNA ASTRÓLOGA EN SU EQUIPO

, que sonaba casi completa y arrancaba la primera broma del cantante: "Debe estar en el top 10 de canciones que más tiempo han sonado en 'El Hormiguero'", decía al invitado, que se quedaba atónito ante la respuesta del presentador: "El fin de semana 'Tacones Rojos'", anunciaba Motos.Una vez en sus asientos, el de Medellíny desveló que, en algunas religiones orientales,: "El dharma, de aceptar la realidad por lo que es, aceptar la tristeza, la felicidad etc. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Cuando estamos tristes, queremos salir de esa tristeza lo más rápido posible, y cuando estamos felices, estamos preocupados por cuándo se nos va a acabar esa felicidad. Entonces, vivimos en el futuro o en el pasado en vez de estar en el presente. Y cuando realmente estamosz sin esperar nada de los demás y así poder seguir nuestro camino", explica Yatra sobre la palabra escogida para titular su trabajo.Además, también ha asegurado que de los álbumes que ha hecho hasta ahora, este es el mejor: "Sí,. Y puedo decir que 'Mantra', que fue mi primer disco, ha sido el peor y que 'Fantasía' es mi segundo mejor disco", apuntaba.Al comienzo de la entrevista, Pablo Motos dio buenas muestras de la afinidad que tiene con el intérprete de 'Chica ideal' y bromeó con él sobre la bebida que habían elegido para tomar durante el programa., le decía el presentador a su invitado. Aunque hubo un momento de duda por parte de Sebastián, terminó dando permiso al de Requena para desvelar el contenido de sus tazas: "Está mi madre en la grada, no sé si sería bueno... pero cuéntalo"., revelaba Motos mientras ambos brindaban y el cantante revelaba:Yatra no está solo, otras figuras conocidas también confiesan que su bebida favorita no siempre es el agua. Bertín Osborne confesó a David Broncano que le gusta beber vino tinto cuando graba sus programas.Sebastián Yatra venía dispuesto a revelar más de un secreto sobre su trabajo y su vida en el plató de Antena 3.El presentador quiso saber si era cierto que el colombiano solía pedir consejo a un astrólogo y él no tuvo problema en explicar este punto:, comentaba ante la curiosidad de Motos.En los últimos años,, en parte gracias a la ayuda de dos estrellas de la música comoen una gira por Estados Unidos que debía haber empezado hace dos años, pero tuvo que ser retrasada como consecuencia de la pandemia.Sin embargo, en 2021 pudo celebrarse, por fin, y el artista quiso compartir cómo fue su experiencia este martes:, asegura Sebastián que combina canciones con mucho ritmo con otras más románticas.