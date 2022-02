Rocío Carrasco en 'Montealto': cambio de look radical para recordar aquellos tiempos felices

Los especiales sobre Rocío Jurado y su legado, protagonizados por su hija, Rocío Carrasco, van camino de convertirse en una constante en Mediaset.



Este martes, 1 de febrero, Telecinco estrenaba 'Montealto: regreso a casa', un pequeño adelanto de la nueva docuserie de la primogénita de 'la más grande', 'En el nombre de Rocío'.





UNA CASA LLENA DE RECUERDOS

CAMBIO DE LOOK

Telecinco y La Fábrica de la tele han creado en uno de los platós de las inmediaciones de Mediaset, la residenciajunto a sus padres.una de las canciones de la que más se habla actualmente,, de, el hogar de los primeros años de Rocío, incluida la habitación de adolescente de la hermana de Gloria Camila, dónde, más tarde, ella misma rememoraría aquellos años.salió de 'Montealto' a los 18 años y ayer, una estancia que se encontró tal y como ella la había dejado hace tantos años: cortinas, cama, libros e incluso fotografías y vídeos familiares.Carrasco, unas imágenes en las que ella y toda su familia estaban disfrutando de una velada protagonizada por las canciones de su madre, Rocío Jurado., de ese día con mi padre. No los había vuelto a ver en imágenes más.", decía la protagonista del programa y apuntaba que en esos momentos había sido muy feliz: ", esa. Luego nada volvió a ser lo mismo", contaba entre lágrimas. "Ahí mi madre era muy feliz, mucho", insistía.Las anécdotas y recuerdos sobre su pasado familiar y los momentos junto a sus padres, no fueron los únicos protagonistas del especial de Telecinco.Para estrenar, Rocío decidió no dejar indiferente a nadie y cortar por lo sano con un cambio de look radical., un look que, aunque sorprendió a todos debido a que estaban acostumbrados a su larga melena, no es nuevo para ella.La hija de Rocío Juradocomo una de las conductoras del programa, un formato que ella recuerda con cariño., decía la protagonista a Jorge Javier al principio del especial de este martes.Atrás queda la larga melena pelirroja con ondas que lució durante su primera docuserie, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva',