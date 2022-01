Omar Montes en 'Planeta Calleja': "Isabel Pantoja es mi segunda madre"

Jesús Calleja continúa recorriendo el mundo de la mano de sus diferentes invitados, con los que, en cada programa, vive una nueva aventura.



Tras visitar Etiopía junto a Santi Millán la semana pasada, este lunes era el turno de Omar Montes.



Presentador e invitado se desplazaron hasta Laponia y, durante el viaje, Montes se abrió en canal y se sinceró sobre las facetas más íntimas de su vida. El de Pan Bendito confesó durante su visita a Gammelstad, una aldea-iglesia del siglo XV que es patrimonio de la humanidad, las razones que lo llevaron a aceptar la invitación del leonés al programa: "Haces amigos y sales hecho persona. Porque tú sabes mucho de la vida y me vas a enseñar un montón de cosas. Quiero ser tu 'Padawan'", decía el madrileño.





UNA CARRERA METEÓRICA

MOMENTOS DIFÍCILES

VOCACIÓN DE SERVICIO

.@omarmontesSr: "Yo no he votado en mi vida, no me interesa. Poco iba a cambiar yo. Pero de presidente sí me veo. Me gustaría ser político"



?? #CallejaOmarMontes

?? https://t.co/mp33UMBU3U pic.twitter.com/NMc1eDvp6c — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) January 24, 2022

SU RELACIÓN CON ISABEL PANTOJA

Durante su aventura,Tras la relación que mantuvo con Isa Pantoja, se convirtió en concursante de realities y despegó en su carrera musical convirtiéndose en una auténtica estrella.De hecho,en España, superando a nombres tan conocidos como Rosalía:, confesaba el artista, que reconoce que el número de reproducciones de sus canciones ha subido mucho su caché y no se esconde a la hora de decir que se gasta el dinero que gana en las cosas que le gustan y se puede permitir, ya que nadie le ha regalado nada:, empezaba diciendo Montes, aunque reconocía su debilidad por ciertos lujos: "No te voy a negar que. Yo veía a los reguetoneros de mi época, como Daddy Yankie, enjoyados y con los Lamborghini, y pensaba que a mí también me gustaría tenerlos.".Omar cree que todo pasa por algo y que su cometido en la vida es hacer que la gente disfrute y se lo pase bien: ". Todos estamos en esta vida por algo, y mi cometido es hacer mover el esqueleto a la gente y que se lo pasen bien", explicaba., durante su periplo por Laponia con Jesús Calleja,: "Mi padre es árabe y mi madre española. Me tuvieron muy jovencitos, y nunca he conocido lo que es una familia unida, porque se separaron muy pronto. Me tuvo que criar mi abuela. Soy una mezcla un poco rara. De ese bonito 'junte' salí yo, un ser precioso", contaba sobre sus orígenes.Además, también habló del bullying que sufrió durante su etapa escolar, el hambre que pasó de pequeño o las cosas que hizo por su hijo de las que no se siente especialmente orgulloso: "No tenía trabajo, la gente no daba oportunidades.. Eso no iba a pasar", confesaba sobre los momentos más difíciles de su vida.El cantante ha charlado con Calleja sobre su faceta más solidaria ayudando a los demás y ha revelado que se ve como presidente del Gobierno:, exponía el de Pan Bendito, que, desde luego, si cuenta con una de las cualidades más necesaria, la: "Date cuenta de que allí hay mucha gente que se dedica a la venta: día que no sales a vender, día que no comes. Así que. De todas formas,", contaba Omar sobre la forma en la que consiguió ayudar a los que más lo necesitaban.En los programas de 'Planeta Calleja' siempre hay tiempo para tocar todos los temas, y el presentador no iba a permitir que Montes se fuera de Laponia sin hablar de uno de los más mediáticos,, Omar Montes, durante la participación de ambos, dóndeAhora, la tonadillera atraviesa uno de sus momentos más difíciles ycon una inesperada confesión:, dejó claro Omar sobre cómo es su relación con la cantante.