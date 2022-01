La razón de la ausencia de Cristina Porta en 'Secret Story', tras fichar como colaboradora

Cristina Porta era la concursante más desconocida de la edición celebrity de 'La casa de los secretos' al principio del programa. Sin embargo, supo jugar muy bien sus cartas y terminó convirtiéndose en una de las favoritas del público. Su popularidad entre los espectadores creció, tanto, a lo largo de las semanas que pasó en el reality que terminó llegando a la final junto a su novio, Luca Onestini, con el que empezó a salir dentro de la casa de Guadalix.



Mediaset no es ajeno al tirón que genera la periodista y, por ello, ha decidido incluirla como colaboradora en los debates de la nueva edición de anónimos de 'Secret Story', pero su debut no ha salido como ella esperaba.





Hace un mes de la final más bonita del mundo: tú y yo. Hace un mes que descubrí que la experiencia más increíble de mi vida la viví junto y gracias a mis 4 gatos. Y llevo un mes comprobando que seguís aquí. ??#1MesFinalCrisLu #CrisLu23E #TeamPorta pic.twitter.com/fqbeKm6Qce — Cristina Porta ?? (@Cris_Porta) January 23, 2022

EL MOTIVO DE SU AUSENCIA

Me hacía mucha ilusión estar hoy en plató comentando #SecretNoche2 pero estoy malita. ?? @SecretStory_es en muy poquito estoy ahí con vosotros. ¿Me esperáis? ??

¡Hoy comento por aquí! — Cristina Porta ?? (@Cris_Porta) January 23, 2022

FICHAJE CON POLÉMICA

Otro beso para ti @tmorenomorales ???? ¡Qué ganas de conocerte! https://t.co/baDIOhsDMO — Cristina Porta ?? (@Cris_Porta) January 23, 2022

en el concurso y lo tenía todo preparado para estrenarse, el debate conducido por Toñi Moreno, pero,Los seguidores del formato se han llevado una gran sorpresa al comprobar que el último fichaje del programa no estaba presente en el plató, ya través de sus redes sociales., escribía Porta, en Twitter, al comienzo de la emisión de la entrega de este domingo, en Mitele Plus, para justificar su ausencia.Teniendo en cuenta las palabras de la periodistapara formar parte de 'Secret Story: La noche de los secretos'. Aunque la nueva colaboradora del reality ha preferido no especificar qué le ocurre exactamente, síy muy pronto estará repuesta y lista para comenzar su nueva andadura profesional en Telecinco.La justificación de su ausencia no es nada extraño, ya que. Desde que se convirtiera en subcampeona de la edición de famosos,del grupo televisivo.Sin embargo,en plató. Eldentro de la casa de la nueva edición de anónimos, en este caso, pen el programa, tras lo quecomo colaboradora para este domingo.