El inesperado chasco que se ha llevado Kiko Rivera con sus seguidores en redes sociales

Kiko Rivera siempre es actualidad, por una cosa o por otra, el hijo de Isabel Pantoja acapara titulares un día sí y otro también.



Normalmente, este hecho se debe a la guerra abierta que mantiene con su familia, a la que ha dicho públicamente que quiere olvidar para ser feliz; o a sus rifirrafes con programas televisivos como 'Sálvame', a los que un día adora y al siguiente tira por tierra.



Su hermana, Isa Pantoja, ya se ha dado por vencida y ha decidido dejar de insistir en mantener relación con Rivera, y su prima, Anabel Pantoja, ha reconocido en el plató de 'Sálvame' que actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con el DJ.



Sin embargo, en este caso, no ha sido su particular frente abierto contra los Pantoja lo que lo ha convertido en noticia, sino uno de sus últimos movimientos en redes sociales.



Han sido sus propios seguidores los que han hecho que Kiko se lleve una inesperada decepción y le han dado la espalda a una de sus últimas propuestas.



¿Le están pasando factura al DJ sus constantes cambios de opinión y la guerra con su familia?





EL GRAN CHASCO DE KIKO RIVERA

Os apetece que hoy hagamos directo en mi canal de twitch? — KIKO RIVERA (@riverakiko) January 21, 2022

Por los que si queréis....

Estamos en directo https://t.co/RNWcQ6TJ5M — KIKO RIVERA (@riverakiko) January 21, 2022

El hijo de Isabel Pantoja decidía utilizar sus redes sociales este fin de semana para conseguir un directo en la plataforma de Twitch, una red social de la que se considera prácticamente 'adicto' y en la que realiza directos casi a diario. Como parte de su trabajo en redes sociales, la falta de interés por parte de ellos fue más que patente. Solo el 30% estaba interesado en conectarse para charlar un rato con el DJ. No obstante, parece que, a pesar de que solamente unas pocas personas estarían dispuestas a pasarse por Twitch, justificaba Rivera su decisión de seguir adelante con su plan inicial, algo que no pudo evitar los memes sobre la situación.