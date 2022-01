El bombazo de Stiven en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

Telecinco emitía este martes, 18 de enero, el reencuentro de 'La isla de las tentaciones', un programa en el que los seguidores del formato pudieron descubrir que había ocurrido con las parejas tras su estancia en República Dominicana.



Todas las parejas contaron en que punto se encontraban sus respectivas relaciones, pero hubo una que se convirtió en la protagonista absoluta de la noche, la formada por Tania y Alejandro.



Durante su participación en el 'reality', ambos estuvieron en el foco de los colaboradores del debate y de las redes sociales, en especial el gaditano, debido a su actitud machista que terminó consiguiendo que su novia abandonara sola 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde entonces.





EL 'BOMBAZO' DE STIVEN

LAS DUDAS DE ALEJANDRO

¿ESTABA PLANIFICADO?

durante su encuentro con Sandra Barneda. Una segunda oportunidad que no ha sido una sorpresa, de hecho,os rumores sobre su reconciliación llevaban tiempo sonando con fuerza, pero lo queeraEl tentador favorito de la canaria,, algo que la participante negó insistentemente."Te hablo a ti directamente, porque con ella no tengo nada más de qué hablar:",con rotundidad y seguía explicando cómo se habían producido los acontecimientos."Con Tania he vivido una cosa de respeto dentro de la isla, por parte de los dos. Te ha respetado en todo momento, pero fuera, no,",Tania no se mostró alterada ni molesta en ningún momento por las palabras de Stiven, pero negó tajantemente la acusación del soltero:, afirmaba tranquila.A partir de ese momento,s.Stiven seguía atacando a la canaria acusándola de falsa, mientras ella se defendía, pero la cosa no acabó ahí.El soltero quiso aportar más detalles de la noche en la que, supuestamente, tuvo relaciones con Tania: "Yo escuchaba como le hablabas a ella yaseguraba Stiven a Alejandro.Tras las palabras de Stiven,, algo que ella seguía negando, pero el andaluz tenía dudas."¿Cómo puede decir este tío que se ha acostado contigo y que tú no te vuelves loca?", le preguntaba Nieto a su chica.Stiven no dudaba en meterse en la conversación de la pareja y arremetía contra Tania:La joven, harta de las acusaciones por parte de ambos, se defendía con rotundidad:, zanjaba., aunque en el momento de los hechos no estaban juntos.Sin embargo, una vez que el soltero abandonó el reencuentro,en todo momento: "Antes de venir aquí he hablado con ciertas personas y", explicaba la participante y aseguraba que:Por su parte, aunque no tendría problema en hablar con él:, concluía.