Álvaro, Sabela y Rosana: los protagonistas del primer trío de 'La isla de las tentaciones'

Cada vez que se emite una gala de 'La isla de las tentaciones', los espectadores piensan que es imposible que la siguiente supere los acontecimientos que acaban de ver en pantalla, pero está claro que el programa siempre tiene un as en la manga.



En el caso de la entrega de este martes, el ambiente ya estaba bastante caldeado tras las insinuaciones sobre un trío que tendría lugar en Villa Playa durante el debate del pasado lunes, por lo que la expectación entre los seguidores del reality era máxima.



Sin embargo, aunque la mayoría pensaba que Nico sería el protagonista de la velada junto a Miriam y Rosana, los fans del espacio presentado por Sandra Barneda se llevaban de nuevo una gran sorpresa, mientras veían como finalmente eran Álvaro, Sabela y Rosana quienes hacían el famoso trío.



NICO LO INTENTA CON MIRIAM Y ROSANA

Nico diciéndole a Rosana que él y Miriam sólo estaban hablando y lo que le faltaba era ponerse el condón

JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJA#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/RUv5Xqy4zH — MARTUKI?? (@martuki_c_00) January 4, 2022

Nico en su cabeza: "Hoy duermo con las dos"

Nico en la realidad:



?? #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/sA8OP0gK8a — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 4, 2022

EL PRIMER TRÍO DE 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES'

UY UY UY ?? ¿Es enserio o solo bromean?



?? Tiene pinta de que van enserio

?? Nada, jueguecitos de piscina



?? #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/o30j2F0D9M — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 4, 2022

REENCUENTROS, DESPEDIDAS Y EMOTIVAS CARTAS

Nadie puede negar quey en el comentario por excelencia en redes sociales.La de Mallorca comenzaba la galael exfutbolista ssu otra favorita,, e irrumpió en el cuarto cuando ambos estaban a punto de acostarse provocando la excusa más absurda por parte del novio de Gal·la: "", decía Nico con poca convicción ante la tentadora.La cosa no quedó ahí, ypor Nico y los desganados intentos de este de consolarla, llegó a pensar que lloraba por la marcha de Darío,Nicos: "Me apetece dormir con las dos, quien quiera que venga a mi cama", proponía el deportista,y se quedó con dos escuetos "buenas noches", y una noche a solas. Lo que él no podía imaginar era lo que iba a ocurrir a continuación.tan fácilmente y, la tentadora favorita de Álvaro. La mallorquina intentaba seducir a su compañera mientras en la piscina la temperatura empezaba a arder y, pero una vez más la predicción se equivocaba yPor fin, el público descubría el verdadero nombre del protagonista del primer trío de la historia de Mediaset,, que decidió sumarse a la fiesta de las dos tentadoras ySabela y Álvaro ya estaban en la cama cuando Rosana se unió a la velada y lo demás es historia en forma de imágenes.Al terminar, Álvaro no se olvidó de su amigo Nico y compartió sus impresiones con las chicas:, dijo provocando las risas de ambas.Aunquede 'La isla de las tentaciones'debido al gran bombazo de la edición, durante la noche de este martes, la isla también vivió otros momentos., tras su ruptura, ambos se fueron por separados;, el tentador con el que Sandra engañó a su novio;, y los, que también dieron para mucho.