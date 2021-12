La gran bronca de Jorge Javier y Lucía Pariente protagonista de la final de 'Secret Story'

Tras tres meses de concurso, este jueves 'Secret Story' llegaba a su final en una gala presentada por Jorge Javier Vázquez y en la que Cristina Porta, Luca Onestini y los Gemelliers se jugaban el puesto de ganador del 'reality'.



Sin embargo, ellos no fueron todo lo protagonistas que deberían haber sido, Lucía Pariente logró robarles el protagonismo debido a una bronca con el presentador del espacio, Jorge Javier.



LA GRAN BRONCA ENTRE JORGE JAVIER Y LUCÍA PARIENTE

Lucía: "Tenía un bolígrafo detrás de una cámara y no voy a abandonar el plató" #SecretFinal pic.twitter.com/ktPrFQt3Qf — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 24, 2021



LUCA ONESTINI GANA 'SECRET STORY'

¡Así ha recibido Luca su premio! El italiano lo ha celebrado con un buen besazo a Cristina ?? ¡Enhorabuena @LucaOnestini_11! #SecretFinal pic.twitter.com/FKPFOUuqVZ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 24, 2021



SANDRA PICA TAMBIÉN GANA

Sandra: "Gracias Luca, porque sé que me la diste con toda tu generosidad" #SecretFinal pic.twitter.com/nFbDcMia6s — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 23, 2021

Los Gemelliers ya habían conseguido la tercera posición como finalistas del programa y todo se desarrollaba con normalidad en el plató mientras Cristina Porta y Luca Onestini esperaban para saber cuál de los dos se alzaría con el premio.Sin embargo,. La madre de Alba Carrillo aprovechaba la ocasión y, algo que estaba prohibido por parte de la organización.y acusaba a la exconcursante de mentirosa." le decía el presentador, a lo que, algo a lo querotundamente.hasta el punto de queél mismodel programa: "Si no se va ella, me voy yo y hoy no conocemos al ganador" aseguraba: "Estamos hasta las narices.. De jueguecitos ninguno. No me nombres jamás, ni utilices el juego sucio contra este programa. Mintiendo. Sembrando dudas. Cuidadito. Como diría mi Mila Ximénez: "yo no amenazo, ejecuto'".hasta quede publicidad para recuperar la calma yAunque la bronca protagonizada por Lucía Pariente y Jorge Javier empañó la final de 'La casa de los secretos', finalmente los espectadores pudieron descubrir el nombre del ganador de la primera edición 'celebrity' del espacio televisivo., el hermano de Gianmarco,El italiano venció en el duelo contra su pareja, la periodista deportiva Cristina Porta, y le dedicó su triunfo a una persona muy especial para él:"" decía Luca muy emocionado.de concurso, que ya habían manifestado su predilección por él en comparación con la otra finalista de la que estaban en contra., los seguidores de 'La casa de los secretos'al tener en su poder la esfera ganadora del juego de los secretos.todos sus compañeros y especialmente a: "Esto ha sido cuestión de suerte, y de Luca. Yo quería el número 13 y él me regaló el número 2, así que le voy a dar las gracias cuando salga" decía entonces la novia de Julen.