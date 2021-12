'La isla de las tentaciones': una gran mentira, infidelidades y un emotivo reencuentro 

La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' está dando para mucho, y durante su séptima gala los espectadores han estado más que entretenidos. Las infidelidades, las reacciones a la gran mentira de Darío y Sandra, que se había descubierto en los últimos días, y el emotivo reencuentro entre Tania y Alejandro han protagonizado una gala llena de contenido.



Este miércolesal entrar en 'La isla de las tentaciones'.Tras la confesión de un ocupante de Villa Paraíso,y que ella misma le pidió que no dijera nada a la organización:"Esto que ha dicho este chico es real. La perdoné porque estoy enamorado de ella. Si ella no quiere decirlo, no lo voy a decir yo para hacerle daño" decía el participante.Además,que tanto él como Sandra habían ocultado: "Estoy roto. Estoy mal. Nadie sabe lo que he pasado yo. Venir aquí sabiendo que tu pareja te ha sido infiel" contaba.La presentadora del programa,, se ha mostrado comprensiva con sus sentimientos, pero lepara entrar en el reality: "Se pide honestidad con vosotros mismos. Hoy has sido sincero. Reflexiona si es justo lo que te ha pedido Sandra" le advertía.En la séptima gala del concurso,, que ha sido bastante diferente.La participantede sus actos: "Lo que dice es verdad. No tengo por qué mentir a nadie, pero todo tiene su por qué€ Me he sentido como que él no me quería y las necesidades básicas de una pareja no me las daba. Sé que no me he portado bien" admitía.La conductora del espacio,: "Tienes que entrar con sinceridad. Si te vas a poner a prueba te tienes que poner con la verdad por delante"y aseguraba que a eso había venido aunque entrara mintiendo, unos argumentos muy poco comprensibles., los chicos han decidido que fuera él quién pudiera disfrutar de ese privilegio debido a que es el que peor lo está pasando, pero la reunión de la pareja no fue lo que ellos esperaban.Ambospor lo que no pudieron tocarse ni tampoco hablar, lo último fue prohibido por la organización del programa, tan solo podían comunicarse por gestos.De todas formas,para provocar incluso las lágrimas de Sandra Barneda, sin embargo,:"Pensaba que me iba a olvidar de la primera hoguera, pero no ha sido así" decía la canaria, que confesaba a sus compañeras que "tenía la esperanza de que el amor hacia él me iba a cegar y me iba a hacer perdonarle. Algo en mí en la primera hoguera se rompió" afirmaba, aunque, aunque no todas las reacciones hacia ellas se entienden igual.Es el caso de, que tras dejar plantada a su novia en la hoguera de confrontación, yay además. La primera vez fue con Míriam, mientras que este miércoles se pudo ver una nueva infidelidad del exfutbolista, en este caso con Rosana.la que fuera su pareja,: "No entiendo que con Miguel se acaben de conocer y ya lo hayan hecho dos veces y yo me he tirado una vez para acostarme con ella tres meses" se quejaba molesto, por su parte,. Tras culparlo a él de la infidelidad que ella cometió antes de entrar en la isla, ahora se ha dejado llevar con uno de los tentadores de villa Paraíso, algo que ha hecho reaccionar al concursante: "Aquí se ha visto lo que hay. Si ha hecho esto ahora€ Me alegro de que se haya ido con este chaval. Me ha dado a mí la respuesta fácil. No es la mujer de mi vida" aseguraba perplejo ante la actitud de Sandra