Cristina Pedroche inaugura la cuenta atrás para las Campanadas con un desnudo en plena calle

La última noche del año es muy especial para Cristina Pedroche. Desde que presentara por primera vez las Campanadas de Nochevieja en Antena 3 hace ocho años, la cadena no ha querido prescindir de ella ni un 31 de diciembre.



Su carisma y sus atrevidos estilismos provocan la atención necesaria para que todo el mundo esté pendiente de la retransmisión de la cadena durante los últimos momentos del año, algo que se traduce en mucha audiencia, al fin y al cabo el principal objetivo de cualquier televisión.



Este 2021 no iba a ser menos y la expectación por los movimientos de la presentadora y las posibles pistas que vaya dando sobre el look elegido para la ocasión, no paran de aumentar a menos de diez días del gran momento.







El mensaje de Cristina Pedroche de su vídeo desnuda en pleno Madrid: "No tengo vergüenza, estoy orgullosa de mi cuerpo" https://t.co/eJuOOSW8ho — zapeando (@zapeandola6) December 21, 2021

La confesión de Cristina Pedroche sobre su look de las Campanadas: "Este jueves se sabrá qué me propone Josie y creo que ya todo" https://t.co/O6zAToy2QF — zapeando (@zapeandola6) December 21, 2021

, y este martes ha vuelto a conseguirlo.La presentadorapor la mujer de Dabiz Muñopara su gran momento. En el vídeo se puede ver a Pedroche saliendo de un taxi mientras lee uno de los comentarios más repetidos cada año: "Otra vez a desnudarte para llamar la atención. ¿Qué pasa? ¿No sabes hacer otra cosa?"En ese momento, Cristina comienza a caminar por la calle entre la gente mientras se va quitando la ropa hasta quedarse desnuda, solamente tapada por dos carteles que anuncian el tiempo de descuento para las Campanadas.y responderles de este modo tan original, tirando de sentido del humor e ironía., además de la de promocionar el espacio que presenta durante una de las noches más mágicas del año, y lo ha hecho den el que colabora,La madrileña ha contado que "la intención era un poco el agobio de las críticas, el agobio del año tras año, me sigo reponiendo, viendo mi camino y yo sé lo que tengo que hacer".aunque ella ha asegurado que "no tengo vergüenza ninguna. Si es que no pasa nada" decía con mucha naturalidad, y respondía a la pregunta deque, algo que efectivamente era cierto.Además,, el jueves habrá uno nuevo y además ha asegurado queeste año.