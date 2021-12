Rosa Benito desmonta la historia de Rocío Carrasco sobre las joyas de su madre

Tras anunciar y cebar durante horas y horas el especial de Sálvame sobre Rocío Jurado, 'El último viaje de Rocío', este martes llegaba el gran día. En el horario habitual del magacín de Telecinco varios artistas, amigos y colaboradores han repasado la vida de 'la más grande', incluida su hija, Rocío Carrasco.



La protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha recordado a su madre y ha desgranado anécdotas de su vida en este homenaje presentado por Jorge Javier Vázquez.



Durante cuatro horas, los espectadores han sido testigos del traslado de los 18 contenedores que albergaban las pertenencias de la cantante desde el almacén dónde se encontraban hasta las instalaciones de Mediaset, y también han conocido otros detalles sobre la vida de la recordada artista.



Rocío Carrasco no ha podido evitar emocionarse durante todo el programa y ha querido contar a las personas presentes en el plató y al público la historia de las dos joyas que pertenecieron a su madre y que siempre lleva consigo.





Rocío Carrasco se rompe en plató al recordar a su madre: "Me han venido muchos flashes" https://t.co/Vus1Dm2XEE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 14, 2021

UNA PULSERA Y UN ANILLO

ROSA BENITO DESMIENTE A ROCÍO

Rosa Benito llama a Amador Mohedano y este entra para hablar del homenaje a su hermana #YaSonLasOcho14D https://t.co/whMczC6sLC — Ya es mediodía - Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) December 14, 2021

ZANJA LA POLÉMICA CON JOAQUÍN PRAT

A lo largo del homenaje, Rocío ha contestado a todas las preguntas que los colaboradores le han hecho, sin embargo,que llevaba puesto y que enseñó a cámara: "Yo llevo este anillo y lleva aquí 15 años. Este anillo significa que ella lo llevaba. Bueno son dos cosas. Ella lo llevaba siempre puesto y yo tuve que quitárselo cuando se la llevaron y me lo coloqué aquí, y aquí se ha quedado y se quedará". Además de esta pieza tan especial, la hija mayor de la cantante. En este caso, se trataba de: "Esta pulsera que tiene tres brillantitos,. Los tres brillantes éramos nosotros: mi padre, mi madre y yo. También se la tuve que quitar cuando se la llevaron y desde entonces no me la he quitado"Aunque no estuvo presente en el plató de 'El último viaje de Rocío',, quién fuera cuñada de Rocío Jurado, síeste martes del programa en el que colabora habitualmente, ', presentado por Sonsoles Ónega.Allí, tanto ella como su otra sobrina,, que, comentaron sus impresiones sobre el especial., y lo que ha contado no se parece en nada a lo declarado por su sobrina.Según la exmujer de Amador Mohedano,, quién se la tiró a Rocío Jurado durante un concierto en el que también participó Chayo Mohedano, la hija de Benito, con tan solo cuatro años, en Alcalá de Henares: "Esa la viví yo, no se la regaló Pedro, se la regaló Mili y se la tiró al escenario. Se la puso y se la quité yo el día que se fue y se la di a Rocío" contaba la colaboradora.Además, explicó quey, emocionada,:"Cuando yo le quité esa pulsera, vi que ese era su último viaje, su última gala, su último concierto y su última vida. Ahí vi que nunca más íbamos a poder abrazarla".durante varios momentos del programa en el que trabaja, 'Ya son las ocho',. No obstante,el hecho de q:"No ha habido negociaciones, yo hablo de mí, me han ofrecido muchísimas cosas, incluso este verano, y hoy mi cuenta sería mucho más alta, no he cobrado nada por mi cuñada." zanjaba.