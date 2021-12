Carlota Corredera pregunta a Rocío Carrasco sobre la muerte de Verónica Forqué

Tras la triste noticia del fallecimiento de Verónica Forqué, 'Sálvame' trataba este lunes la vida y la muerte de la conocida actriz, musa de Almodóvar y galardonada con cuatro Goyas, y hablaban desde el plató con muchos compañeros de profesión y amigos de la concursante de MasterChef Celebrity 6.



Entre otras cuestiones relacionadas con Forqué, los colaboradores del espacio de Telecinco resaltaron la necesidad de que la salud mental dejé de ser un tema tabú y se trate como una enfermedad más.



ROCÍO CARRASCO ENTRA EN EL PROGRAMA



Rocío Carrasco está promocionando estos días el especial de 'Sálvame' que tendrá lugar esta noche y que será un homenaje a su madre, Rocío Jurado, a través de su legado artístico y personal con objetos materiales que le pertenecieron. El especial llevará el título de 'El último viaje de Rocío'.



Carrasco intervino en el programa para hablar de este asunto, contar cómo se siente a escasas horas del especial de su madre y dar algunos detalles de lo que los espectadores podrán ver este martes en 'El último viaje de Rocío'.



La hija de la recordada cantante habló con naturalidad del tema, pero no se esperaba que su amiga, Carlota Corredera, se saltará el guion de 'Sálvame' y le preguntara por una cuestión que nada tenía que ver con lo previsto.





Rocío Carrasco: " Yo nunca haría nada que no fuera en beneficio de mi madre"

relató durante su docurreality 'Rocío, contar la verdad para seguir viva',, que no tiene que ver con esto. No le he pedido permiso a la dirección, pero sí me gustaría preguntarte por algo, porque también he pensado en ti al enterarme del fallecimiento de Verónica Forqué" decía Corredera, y continuaba exponiendo el por qué de su pregunta: "Tú has contado en público que intentaste quitarte la vida, yo" ha querido saber la conductora del magacín de Telecinco.por la que la había preguntado Corredera con nerviosismo: "Pues mira,, con toda la atención que se debía. No he querido porque sabía que me iba a ocasionar un sentimiento nada bueno. No sé qué contestarte realmente".Al darse cuenta de la difícil tesitura en la que había puesto a la hija de la Jurado,: "No espero que me contestes nada, pero es verdad que tú eres una de las primeras personas que ha hablado abiertamente de salud mental, después de que se te cuestionase, por eso me apetecía preguntarte por este tema".Finalmente,: "Lo único que te puedo decir es que lo siento muchísimo, y desde aquí darle el pésame a su hija, enviarle muchísimos besos y muchísima fuerza".Aunque Rocío Carrasco no quiso entrar en el tema en profundidad, quién si quiso romper una lanza en defensa de la salud mental fue el colaborador del espacio televisivo de Mediaset,, ques:"Hay que hablar de ello. Cuando hablamos de otro tipo de enfermedades, siempre hay campañas de prevención, pero tenemos que empezar a hablar claramente del suicidio" comenzaba Frigenti. ". Yo creo que el asunto de la salud mental es una obligación que esté en la agenda pública, que se trate cómo se merece, y que. Que esto sirva como ejemplo" unas palabras que conseguían arrancar el aplauso del público.