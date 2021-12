Alejandro Sanz en 'El Hormiguero': nuevo disco,Paseo de la fama, sus fiestas y Arguiñano

Alejandro Sanz ha inaugurado la semana de invitados en 'El Hormiguero'. El cantante madrileño acudía este lunes al programa para presentar su nuevo disco, 'Sanz', que salió a la venta el pasado viernes, 10 de diciembre.



'SANZ', SU DECIMOTERCER ÁLBUM



'Sanz', es un trabajo compuesto por diez canciones que el artista comenzó a crear durante el confinamiento y supone el decimotercer álbum de su carrera y para celebrarlo, también ha lanzado una edición especial del disco que incluye un CD, un vinilo y un casette con los diez temas que lo componen. Una edición especial con una intención muy clara: "Es una especie de declaración de intenciones. Los de nuestra edad sabemos lo que es escuchar música ahí y es un ritual que se ha ido perdiendo".



Alejandro decidió presentar 'Sanz', en el barrio que lo vio crecer, Moratalaz, y ha querido explicar en el programa de Pablo Motos por qué le ha puesto ese título: "Es el resultado de una profunda reflexión. Desde chico estoy soñando con ser Sanz. Yo quería destacar que el nombre no es lo más importante en una persona, pero sobre todo explicar que dentro están los 30 años que llevo intentando ser Sanz, el artista que soy", cabe destacar que Sanz es solo su apellido artístico y su nombre real es Alejandro Sánchez.



La composición de este nuevo trabajo también ha supuesto un viaje a sus orígenes. Como ha explicado este lunes en 'El Hormiguero', compuso las diez canciones con la primera guitarra que tuvo gracias a que sus padres le prestaron el dinero para comprarla y es un objeto muy especial para él: "Al principio tenía un bloqueo increíble. Después, cuando me puse a escribir no conseguía que saliese nada. Entonces recuperé mi primera guitarra, la primera que compré yo mismo, y me salió todo" aseguró.

Siguiendo con la música, Pablo Motos también quiso saber si Alejandro es consciente de cuándo una canción va a ser un éxito: "Puedo más o menos sospechar, pero hoy es tan complicado saberlo... Creo que tengo una conexión con la gente y que cuando dejo salir lo que llevo dentro, funciona"





