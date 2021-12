'Eternals' estará disponible en Disney+ el 12 de enero

Eternals de Marvel Studios estará disponible en Disney+ a partir del 12 de enero. La película de superhéroes, dirigida por Chloé Zhao y basada en el cómic homónimo de Marvel Comics, se une a los otros 13 filmes del universo cinematográfico de Marvel que se podrán ver en el canal que sigue su estrategia de ofrecer el largometraje en cines para que un par de meses después den el salto a Disney+. Ese es el camino que han seguido con anterioridad trabajos como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.





La historia, basada en los personajes creados en 1976, sigue a un grupo de seres poderosos conocidos como los Eternos que son destinados a la Tierra por los Celestiales para supervisar el desarrollo de la humanidad, una misión en la que invierten miles de años y que se ve obstaculizada por la presencia de los violentos Desviantes. El excepcional reparto incluye a actores como Richard Madden o Kit Harington y actrices como Salma Hayek o Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena. Chloé Zhao, que se encumbró como directora en la última edición de los Oscar con Nomadland, dirige la película.





El reparto del filme de Chloé Zhao destaca por ser inclusivo.

A partir del 12 de enero, la película estará disponible en streaming para que todos aquellos que aún no la hayan visto en la gran pantalla y sean suscriptores de Disney+ la puedan disfrutar en alta calidad. El anuncio llega justo una semana antes del estreno de Spider-Man: No Way Home, en torno al cual hay una expectación gigantesca que ha conducido a récords en la preventa de entradas. Por de pronto, Eternals es la séptima película más taquillera del año y también uno de los filmes de Marvel que peores críticas ha recibido.