Moda segura para la época del coronavirus

El diseñador bilbaino Manuel de Gotor ha lanzado su colección de mascarillas, que ya lucen las 'celebrities'

A Manuel de Gotor el confinamiento debido a la pandemia en marzo de 2020 le pilló justo nada más presentar su exposición en el Euskal Museoa, Anthology, un recorrido por los últimos 30 años de la moda interior masculina de la mano del trabajo del diseñador bilbaino. En la muestra se podían ver unas 100 piezas y complementos originales que han marcado diferentes épocas y que son testigo de los cambios que el mundo de la moda interior masculina ha sufrido con el tiempo.

"Pero, de repente, en marzo de 2020 el mundo se paró. Los museos, los teatros, todo... cerraron sus puertas por culpa del covid. Fue un parón total", recuerda Manuel de Gotor, que fue el primer diseñador vasco y estatal que lanzó una colección de lencería exclusivamente masculina.

Tres meses más tarde, en junio, el Euskal Museoa, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao, reabrió sus puertas con todas las medidas de seguridad, y al igual que el Museo Guggenheim y el Bellas Artes, sus responsables decidieron alargar el tiempo de las exposiciones para que el público tuviera tiempo para poder disfrutar de ellas.

Pero, el mundo de la moda ha querido responder también a las nuevas necesidades planteadas por la crisis sanitaria. "No quería quedarme de brazos cruzados, así que decidí hacer lo que realmente se necesitaba en esos momentos: mascarillas", explica Manu de Gotor.

seguridad

El creador bilbaino, que ha mostrado sus diseños por las pasarelas más importantes del mundo, ha sacado al mercado 15 modelos diferentes, que ya exhiben actores, actrices o diversas celebridades. Entre otros, Nacho Guerreros, Miriam Díaz-Aróca, Teresa Abarca, Sergio Arce Tula, los fotógrafos Mikel Garate y Enrique Toribio, Pepa Bueno, directora de ACME, la asociación de creadores de moda de España y el editor Alex Regueiro.

"Todavía no es el momento de bajar la guardia y tenemos que ser responsables y seguir por un tiempo utilizando las mascarilla, sobre todo en los lugares cerrados, transporte público y donde no se pueda guardar la distancia de seguridad. Y no es necesario prescindir de ir a la moda", explica Manuel de Gotor.

15 modelos

Manuel De Gotor ha realizado una edición limitada con 15 modelos que tienen títulos como Fashion Magazine, Deco, Tigre Bengalí, Lord y Judy, Couture, entre otros.

"Están hechas con los materiales más seguros y homologados por los fabricantes y son reutilizables hasta 30 lavados. Además de la seguridad, que era la prioridad, he cuidado mucho los acabados, presentación y exclusividad", señala De Gotor. Llegan acompañadas con un certificado firmado por el diseñador en el que figura el título de la mascarilla y el número de la tirada.

Las mascarillas se han convertido en el complemento más inesperado de los últimos años. Los principales diseñadores las incorporan a sus colecciones. Las de Manuel de Gotor se pueden adquirir a través de la web de la firma manueldegotor.com y del instagram @manueldegotor.

