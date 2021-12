La actriz María Galiana repasa su trayectoria hoy junto a Gonzo

Bilbao – María Galiana se siente atrapada en el papel de Herminia, la abuela de España, pero lo que le gustaría realmente es ser Lady Macbeth. Aunque si hay algo que siempre quiso ser es profesora. Y lo consiguió. La popular actriz se sienta hoy en Salvados frente a Gonzo para repasar su trayectoria personal y profesional, más allá de la actriz de éxito conocida por todos.

Galiana cuenta a Gonzo cómo el mismo año que se retiró de la docencia, a los 65, ganó un Goya por Solas. Aunque ya llevaba varias películas a su espalda, como Belle Epoque. Pero la actriz asegura que el éxito y los premios no aseguran nada: "Después de ganar el Goya no he vuelto a hacer un papel importante protagonista nunca más". El actor Juan Echanove se incorpora a la charla para confirmar lo poco que a María Galiana le gustan los elogios ni salir a saludar.

La actriz reconocerá que su auténtica vocación "siempre fue la docencia". Recuerda cómo se licenció en Filosofía y Letras durante la dictadura, y fue profesora durante 40 años en varios institutos públicos de Sevilla. Se jubiló el año 2000, poco después de ganar el Goya para sorpresa de sus alumnos, el mismo año en el que se intensificó su carrera como actriz. Pero nunca ha dejado de reivindicar la importancia de la escuela pública. Gonzo muestra a Galiana varios mensajes de algunos de sus exalumnos. Todos aseguran que no fue una profesora convencional: los llevaba al cine o al teatro, buscaba siempre el debate en clase y estimulaba el pensamiento crítico.

¿Cómo fue licenciarse en Filosofía y Letras en plena dictadura? ¿Cómo compaginó su trabajo como profesora con la crianza de sus hijos? La actriz responderá a algunas de estas cuestiones hoy en Salvados.