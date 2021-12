Sergio Dalma y sus anécdotas en 'El Hormiguero': música, compras online y sensibilidad

'El Hormiguero' recibía este jueves a su último invitado de la semana, Sergio Dalma. Mientras la mayoría de la gente aún se estaba recuperando de los días de fiesta, el popular programa de Antena 3 no se ha permitido descansar ni un solo día y ha dedicado esta semana de diciembre al mundo de la música, con la excepción de la visita de Revilla, presidente de Cantabria.



El intérprete de 'Bailar pegados', acudía a 'El Hormiguero' con motivo de la presentación de su nuevo disco 'Alegría' compuesto por diez temas y dos 'bonus track', que intenta transmitir precisamente la emoción que lleva por título a un mundo que aún se recupera de la pandemia.



MÚSICA EN DIRECTO



A Sergio Dalma siempre le ha gustado que su público pueda disfrutar de sus canciones en directo y ha hecho todo lo posible para que este año pudieran volver a hacerlo.



Nadie puede negar que el mundo de la música ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia, sobre todo en lo que a conciertos se refiere, y ahora es cuando parece empezar a recuperarse. Sin duda, el cantante catalán está contribuyendo mucho a este resurgir y se enfrenta al gran reto de realizar dos giras seguidas.



En 2021 pudo por fin retomar los conciertos de su disco '30 y tanto' que tuvieron que ser aplazados debido a la Covid-19 y en 2022 volverá a pisar los escenarios, esta vez con el nuevo álbum que este jueves presentó en 'El Hormiguero'.



El tour de este año finalizará el próximo 18 de diciembre en Oviedo y la gira de 'Alegría' tiene como fecha de arranque el 9 de enero en el Teatre del Liceu.





Además de música,El presentador quiso saber si a Dalma solían ponerle sus canciones cuando iba a algunos lugares como bares y restaurantes, a lo que el cantante respondía que sí, aunque su reacción no es la que la gente se espera: "Sí, me suele pasar, pero cuando me ponen una canción mía me fastidian la comida. Siempre les digo que la comida muy buena, pero la música, muy mala". Y no solo le ocurre en los restaurantes.: "También me pasa cuando voy a un centro comercial o me monto en un taxi y suena en la radio un tema mío. No me gusta"Escuchar sus propias canciones no está entre sus aficiones, pero sí quiso desvelar una muy particular,: "Comprar on line es peligroso, pero cuando estoy de bajón me compro un libro o un vino" y "me gusta mucho ver portales inmobiliarios porque me encanta la decoración, ver cosas y coger ideas".Motos ponía el toque de humor al asunto y respondía a su invitado que "no eres el primero que me dice que le gusta, es el equivalente a ir a ver obras".No todo han sido risas durante el programa de Antena 3, también hubo tiempo para hablar de asuntos más serios como la forma en la que la pandemia ha cambiado las vidas de todos.Sergio Dalma ha querido dar su opinión al respecto y hablar de su propia experiencia. El de Sabadell cree que "" y reconoce que él está más sensible que nunca: "igual es cosa de los años€".