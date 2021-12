Revilla de nuevo en 'El Hormiguero' : política, vacunas y popularidad

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha visitado una vez más 'El Hormiguero' y puede decirse que es uno de los personajes que más veces se ha sentado en el espacio de Antena 3, lo ha hecho exactamente en 24 ocasiones.



En esta, como en muchas otras, ha repasado la actualidad política y ha contestado a las afirmaciones que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, hizo durante su entrevista con Motos hace unas semanas.





El presidente cántabro no dejó pasar el asunto y tras enterarse de que, el político no ha podido resistirse a entrar al trapo. Con el temperamento que le caracteriza, Revilla afirmaba que "esto no puede quedarse así" y retaba al mandatario gallego a una pequeña prueba:. El de Cantabria está tan seguro de su popularidad que incluso quiso dar ventaja a Caballero y propuso que él iría con mascarilla y el alcalde sin ella.Aprovechando este tema, Revilla también hizo un guiño al programa de las hormigas y, además quiso dejar claro que Abel Caballero "es un buen tipo" y tiene sentido del humor.Como cada vez que vemos al presidente cántabro frente a las cámaras, en esta ocasión tampoco se dejó nada en el tintero y habló abiertamente de su oposición a los antivacunas, pero también de otros temas como la crisis del PP o el Gobierno de Pedro Sánchez.Sobre el momento por el que atraviesa actualmente el PP, Revilla dejó claro lo que opina: ". Casado está muy condicionado por Vox, si ahora hay elecciones en España el presidente es Casado, pero dentro de dos años no lo tengo tan claro". Sin embargo, él apuesta por otro líder de futuro para el partido, Alberto Nuñez Feijoó, actual presidente de Galicia, que en palabras de Revilla es "un gran político y más centrado, es un tío muy serio".También ha habido tiempo para hablar del PSOE y Miguel Ángel Revilla ya le ha encontrado sustituto a Sánchez para dentro de un tiempo, según él debería ser el presidente de Asturias: "es un tipo muy equilibrado, tiene 42 años", aunque reconoce que el perfil presidencialista actual del partido da poco margen al cambio. Respecto a, la favorita como candidata de Unidas Podemos, también ha querido dedicarle buenas palabras: "Va a mantener el tipo.".Tras el repaso por los nombres de los políticos de los que más se habla actualmente,: "Yo no tengo nada que ver con esos señores, nosotros no hicimos presidente a Pedro Sánchez. ¿Cuál es la otra opción? ¿Quedarnos sin presupuestos?".LA OBLIGATORIEDAD DE LAS VACUNASPara despedir el programa, el presidente de Cantabria habló de uno de los temas con los que se ha mostrado más beligerante en los últimos tiempos, las vacunas contra la Covid-19. El invitado matizó las palabras que pronunció hace unos meses aunque quiso dejar clara su opinión al respecto: "Ya sé que no se puede obligar a vacunarse por lo civil o por lo militar, pero en el fondo es algo que va a ocurrir si esto sigue prosperando,."