'Lazos de sangre' repasa la vida y la carrera de Lina Morgan

'Lazos de sangre' ha dedicado su espacio este miércoles a la figura de Lina Morgan con un reportaje que recorría su vida, plagado de entrevistas inéditas a quienes mejor la conocieron incluyendo a su chófer y heredero universal, Daniel Pontes y también a su gran amiga, Ana Obregón.



La madre de Aless Lequio se sentó en el plató del programa conducido por Boris Izaguirre para recordar a la artista, Lina Morgan, pero también a la persona, María de los Ángeles López Segovia, nombre real de la actriz.





Ana Obregón (@anitaobregon): «Lina Morgan me dijo: "Nunca te olvides de que el secreto de la felicidad es que sea un secreto"».#LazosLinaMorgan ?? https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/vJkUEQvhAv — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 8, 2021

Norma Duval: "Tuvo un novio durante más de siete años, se iban a casar y la familia de él le prohibió que se casaran porque era una vedette de revista". #LazosLinaMorgan ▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/BG7FXdq21Q — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 8, 2021

A lo largo del reportaje, los espectadores han podido conocer más a fondo a la que fue uno de los rostros más queridos por el público., y no solo lo consiguió sino que no le fue nada mal y enseguida se convirtió en una estrella de la comedia y de los escenarios.. La presentadora y actriz quiso tener un gesto con su amiga, fallecida en 2015 a los 78 años, y se sentó por primera vez en un plató de televisión en directo desde antes de la muerte de su hijo en mayo de 2020, aunque ya había vuelto al trabajo, de hecho presentó las campanadas del año pasado junto a Anne Igartiburu, experiencia que repetirá de nuevo en 2021, y participó en el programa 'Mask singer'.y ha dejado claro que aunque ambas eran grandes estrellas entre ellas jamás existió ningún tipo de rivalidad. Ana ha asegurado que Lina fue "mi amiga y mi maestra.. Cada minuto con ella era un regalo, era inmensa". La popular presentadora no ha querido dejarse nada y ha contado con detalles cómo fue su relación y cómo llegaron a ser amigas: "Yo venía de una separación, de Alessandro Lequio, y ella de la muerte de su hermano. Conectamos y era mi paño de lágrimas en ese momento. Yo me abrí con ella y ella se abrió conmigo."La madrileña también quiso recordar cómo vivió poder compartir trabajo con ella: "", una de las series más vistas de la televisión en su momento.durante su vida. 'Lazos de sangre' siempre trata en sus entregas la vida profesional de sus protagonistas pero también la personal, y esta vez no podía ser menos.Uno de los temas de los que se habló en el programa fue de la orientación sexual de la recordada cómica. La actriz Mónica Pont comentó que Morgan era bisexual, Norma Duval afirmó que estuvo a punto de casarse con un chico y Ana Obregón prefirió no pronunciarse sobre este punto aunque aseguro que hablaba con ella de su vida afectiva, pero no estaba dispuesta a revelarla. Además, antes de dar por concluida su intervención en plató, Ana dejó claro que "a mí de esto no me gustaría hablar, no me interesa nada. Si queréis, cuando me vaya habláis de lo que queráis.".