Raphael celebra en 'El Hormiguero' sus seis décadas sobre los escenarios y hace un repaso por su carrera

Raphael ha sido el primer invitado de la semana en el espacio presentado por Pablo Motos. El cantante acudió al plató de 'El Hormiguero' en esta ocasión para presentar su disco 'Raphael 6.0 en concierto' grabado durante sus conciertos en el Wizink Center de Madrid el pasado año enmarcados dentro de la gira con la que el artista conmemoró sus seis décadas de carrera.



60 AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS



A sus 78 años, Raphael aseguraba que ha decidido "celebrar por todo lo alto mis 60 años sobre los escenarios" y no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer su colaboración a todos los artistas que han grabado con él "las canciones que siempre quise grabar". Entre ellos se encuentran cantantes tan conocidos como Luis Fonsi, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Gloria Trevi, Mikel Izal o Alejandro Fernández. Además, su nuevo trabajo también incluye dos canciones inéditas interpretadas junto a Pablo López y Natalia Lafourcade.



El de Linares también anunció que el próximo 19 de diciembre ofrecerá un concierto para 5.000 personas, tras su última actuación el pasado marzo, que cumplirá con todas las medidas de seguridad necesarias: "vamos a estar todos muy cuidados, allí se cambia el aire cada doce minutos".





En 2022 se estrena en @MovistarPlus "Raphaelismo", un documental sobre la carrera y vida de @RAPHAELartista #RaphaelEH pic.twitter.com/alHDpkB1dt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 6, 2021

.@RAPHAELartista nos presenta el doble CD "Raphael 6.0" que recoge sus actuaciones en el @WiZinkCenter del diciembre pasado #RaphaelEH pic.twitter.com/ll88WHoPLq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 6, 2021

No solo de música ha hablado Raphael con Pablo Motos. El artista también quiso comentar. En él se hará un repaso por toda su carrera musical.El cantante recordó con cariño que el término que da nombre al documental "nació en los años 60".Por otro lado, y entrando en temas totalmente alejados de su profesión, el presentador del programa quiso saber más sobre la vida personal del cantante y le preguntó cuál es el secreto de un matrimonio como el suyo.: "Lo primero es quererse mucho, luego soportarse porque todos tenemos un humor diferente. Ayuda decirse los buenos días con mucho cariño y así empezamos bien. Y si pasa algo entre medio, decirse las buenas noches con más cariño aún".También hubo tiempo durante el espacio televisivo para recordar algunas anécdotas como su primera visita a Rusia en la que nunca supo si sus intérpretes eran en realidad espías, pero asegura que "nunca se va a saber, no teníamos embajador entonces, yo siempre me preguntaba por dónde me estarían escuchando, pero creo que me han respetado mucho, no me he sentido espiado".Además de anécdotas sobre espionaje, el cantante compartió otras curiosidades como el hecho de queRaphael sacó su humor y aseguró que habla poco y canta mucho, "pero en la ducha no, que me ahogo".: "Agua hervida, una cucharada de bicarbonato, limón y glicerina líquida. Haces unas gárgaras, escupes y como nuevo".