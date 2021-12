Ana de Armas y Chris Evans volverán a trabajar juntos en la película 'Ghosted'

Ana de Armas vive un eterno idilio con Hollywood. Desde que llegará a tierras americanas hace unos años dejando atrás su vida en España, dónde triunfó en series de éxito como 'El internado', su carrera se ha vuelto imparable. Nadie discute que es una verdadera estrella y no deja de encadenar éxitos en pantalla. Es una de las actrices más queridas por el público y aunque es bastante celosa de su intimidad, eso no ha evitado que se convierta en toda una celebridad que no para de pisar alfombras rojas y acudir a presentaciones de películas en las que participa y que se convierten en grandes éxitos de taquilla como 'Sin tiempo para morir' o 'Blade runner 3049'.

Uno de sus últimos trabajos ha sido 'Blonde', el biopic sobre la vida de Marylin Monroe que Netflix aún tiene pendiente de estreno, y en el que Ana de Armas se mete en la piel de la recordada actriz. Un filme que los fans de la cubana están deseando ver. Pero mientras llega ese momento, De Armas se une ahora al reparto de 'Ghosted', un largometraje para Apple TV+ en el que compartirá pantalla con Chris Evans.





ANA DE ARMAS Y CHRIS EVANS, ya lo hicieron en la aclamada película 'Puñales por la espalda' en la que derrocharon química en cada secuencia y que recibió muy buenas críticas., quien había sido elegida para el papel protagonista. Aunque este cambio nos privará de volver a ver juntos en pantalla a Viuda Negra y Capitán América estamos deseando ver el resultado final de esta película, en la que sin duda veremos tanta química entre ambos como en 'Puñales por la espalda'.Además, 'Ghosted' no será la única película en la que podremos ver próximamente a la actriz de ascendencia cubana y a la estrella del universo Marvel trabajar juntos, también lo haremos en 'TODO LO QUE SABEMOS DE 'GHOSTED'Es poco lo que sabemos por el momento acerca de 'Ghosted', la cintaculpable de éxitos como 'Rocketman''y conestá descrita como una. Según el medio Deadline, Scarlett Johansson tuvo que abandonar el proyecto por problemas de agenda debido a un rodaje que empezará en el mes de febrero.LOS PROYECTOS PENDIENTES DE ANA DE ARMASAna de Armas además de todos los proyectos mencionados, tambiénen cuyo set nació su historia de amor con Ben Affleck, pareja actual de Jennifer López, yque aún no ha empezado a rodarse y que contar´la historia de una joven asesina que busca venganza contra los autores de la muerte de toda su familia.