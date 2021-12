Belén Esteban, sobre su dinero en 'La Resistencia': "Tengo un poco menos que Amancio Ortega"

Belén Esteban, la 'princesa del pueblo', cambiaba este jueves la silla de 'Sálvame' por el cómodo sofá del programa de David Broncano, 'La Resistencia', en Movistar+.



La colaboradora de Mediaset hacía su entrada triunfal en 'La Resistencia' montada en una silla de ruedas repartiendo bolsas de su marca de patatas y no esquivó ninguna pregunta.



Broncano estaba dispuesto a sacarle todo el jugo a la entrevista y su invitada no dudó en apuntarse al juego. El presentador, como no podía ser de otra manera, le formuló a la colaboradora las dos preguntas más clásicas del formato: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.





Se pasa 120 millones de horas en televisión, pero siempre hay tiempo para follar. #LaResistencia pic.twitter.com/ZAEMkYLFnd — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021

?? BELÉN ESTEBAN CONFIESA CUÁNTO DINERO TIENE

(leer con voz sensacionalista)



??DEUDAS??HACIENDA??CAMIONES??



Un saludo a todos los redactores de prensa del corazón que están viendo esto.



???????? Y, por supuesto, a toda esa peñita buena de Hacienda. #LaResistencia @BelenEstebanM pic.twitter.com/ixb1VjZEOQ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021

respondió a ambas y desveló varios secretos de su intimidad. La 'princesa del pueblo' comenzó hablando dey le preguntó a Broncano: ". Es que hay veces que hago una cosa, y otras veces, la otra". Tras la sorpresa del presentador, Esteban explicó que "si tengo que poner un número... es que mi marido, con 34 años, le tengo que preguntar si quiere el de la mañana, el del mediodía o el de la noche. A veces coge los tres" y terminó asegurando que no iba a decir las veces que lo hacía a la semana o al mes, pero" entre dos o tres veces a la semana está muy bien". Aunque la cosa no se quedó ahí, ella es de las que cambia una respuesta por otra y no quiso irse del programa sin conseguir la de: "" le preguntaba la madrileña. A lo que el presentador daba una simpática respuesta que provocaba las risas de todos: "Es que pierdo el conocimiento cada vez. Hago el coito con tanto amor que es increíble. A veces lloro. A veces me sangra la nariz. Yo cada vez que empiezo el coito canto el 'Happy day".Tras dejar claro ese punto, pasó a hablar sobre la cantidad deque tiene en el banco.comentó que había ganado mucho dinero, sin embargo, "también tuve un problema que todos saben y se fue bastante, tuve que pagarle a Hacienda 750.000 euros" y ha aclarado que a día de hoy ya no debe nada. Además, ha querido resaltar que el que fuera su representante le sigue debiendo 400.000 euros, una afirmación a la que el conductor del espacio quiso poner un toque de humor preguntando si a pesar de ello aún seguía vivo y la animaba a ser más concreta y dar una cifra del dinero que tiene actualmente en el banco.accedía por fin y recalcaba que tiene "un poco menos que Amancio." y contó que parte de lo que tenía ahorrado lo ha invertido en la empresaque ha montado junto a su marido y que ha supuesto un gran esfuerzo: "Monté una empresa de alimentación, 'Sabores de la Esteban'. Mi gazpacho es el mejor que hay porque es una receta de toda la vida. He invertido mucho en la empresa. Tengo camiones. No me va mal. Es verdad que he trabajado mucho".Aunque se divirtió mucho hablando de, la de Parcuellos también tuvo tiempo para abordar otras cuestiones.contó que hay muchosde ella y que está encantada, no se siente ofendida con ninguno, aunque ha asegurado que nunca los comparte. Además, también ha querido hablar de sus dos amigas de toda la vida, Mariví y Tina, y aclaró que si tiene que ponerse una tercera dosis de la vacuna contra lalo hará sin ningún problema. No obstante, quiso dejar claro que en otros temas no está de acuerdo con elactual: "yo tengo mis ideas. Entiendo que la vacuna está muy bien, pero vamos para atrás en otras cosas. Hay que tener un equilibrio. A mí me da igual meterme en los jardines que sean", a lo que elr ha replicado con humor: "¡Ya me he enterado! Que no querías felicitar al Gobierno de España... Perro Sánchez a cada uno le gusta más o menos".