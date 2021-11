Ayuso desvela por qué le bloqueo el WhatsApp a Teodoro García Egea

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que es "leal" al líder del PP, Pablo Casado, al tiempo que ha asegurado que es "una mujer libre" y "con criterio propio", por lo que no dejará de "dar batallas por la comodidad", como la emprendida por el liderazgo del partido en Madrid.



En el programa de 'El Hormiguero', donde se ha prestado a participar en los juegos que propone Pablo Motos, Ayuso se ha referido a la plena batalla interna por el control del PP madrileño, donde ha lanzado un mensaje de unidad del partido "por el interés de España", para rebajar la tensión de las últimas semanas por la celebración del congreso autonómico al que se presentará como candidata.





??@IdiazAyuso acierta todas las canciones en el concurso POP español??#AyusoEH pic.twitter.com/xR2lXYqTui — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 9, 2021

RENCILLAS CON GARCIA EGEA

Ayuso ha confiado en quecon la dirección nacional del partido, que quiere celebrar el congreso en el primer semestre de 2022 mientras que la presidenta madrileña quiere que tenga lugar "cuanto antes"."La urna me da mucha más libertad que los despachos", ha expresado Ayuso, que ha insistido en que ha dado este paso al frente para liderar el partido para "dar coherencia a la organización", al igual que sucede en otros territorios donde los presidentes autonómicos presiden el partido en su región.Ayuso ha asegurado que tiene claro cuál es su sitio, su gente y su proyecto y que es leal al partido y a Casado, pero es "una mujer libre con criterio propio".No cree que sea ese el motivo por el que Génova pretenda que tome el control del partido en Madrid una tercera vía que no sea ni ella ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el otro actor en la pugna por el control del PP madrileño, que aún no ha confirmado ni descartado que vaya a presentar su candidatura."No quiero presionar ni enredar sino que salgamos fortalecidos", ha dicho Ayuso, que ha querido dejar claro que "nunca haría nada en contra de las personas que me han puesto aquí", en alusión a Casado, pero tampoco dejará de "dar batallas por comodidad".Y ha vuelto a reafirmarse en que su carrera "empieza y acaba en la Comunidad de Madrid", rechazando nuevamente que pretenda disputar el liderazgo nacional a Casado.Sobre su relación con el líder del PP, ha afirmado que es buena, y se ha mostrado convencida de que Casado ganará las próximas elecciones generales.También ha comentado que tiene "mucha química" y "complicidad" con Almeida pese a que tienen "el foco puesto". "Somos un buen tándem", ha dicho Ayuso, y ha añadido que el alcalde "siempre" estaría en su equipo.Preguntada si Casado puede tener "miedo" de ella, Ayuso ha respondido que "si tuviera miedo no me hubiera puesto como candidata", por lo que ha atribuido las diferencias sobre la celebración del congreso como una cuestión de "tiempos" y que estos cónclaves son "una confusión constante".Sobre el bloqueo en Whatsapp al secretario general del PP,, Ayuso ha explicado que "media España" tenía su número de teléfono y decidió tener una segunda línea para una comunicación más directa con sus consejeros y su equipo, que lo consiguió "la otra mitad de España".Por eso, decidió "cerrar el paso" para no entorpecer esa comunicación con su equipo, por lo que le tiene bloqueado en un teléfono pero "en otro no".