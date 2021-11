Samanta Villar pide que la Fiscalía actúe contra Belén Esteban

No hay día en que Belén Esteban no sea noticia por algo, aunque no siempre es ella la que genera las noticias. En este caso ha sido la presentadora Samanta Villar la que ha cargado contra ella, pidiendo incluso a la Fiscalía que intervenga.

La catalana fue invitada al programa 8 maniacs de la televisión catalana 8tv y ahí cargó contra la colaboradora de Sálvame y reciente empresaria alimentaria. "Belén Esteban no puede ir a hablar a la tele de su hija, a perjudicar a los hijos en público. Porque la está perjudicando", dijo, antes de pasar al ataque. "Andrea tiene dos dedos de frente, ella no", sentenció, y llamó a la madrileña "tóxica" por hablar mal de su padre en televisión. De hecho, pidió a la Fiscalía que intervenga. "Tendría que entrar y prohibirlo".

La expresentadora de 21 días también criticó a la prensa del corazón, afirmando que actúa de manera irresponsable difundiendo historias falsas, refiriéndose a la cobertura del caso de Rocío Carrasco. "Si no la tienes contrastada no puedes dar la noticia, es lo que nos enseñan en la facultad. Es evidente que en general en la prensa rosa la tendencia es de cierta irresponsabilidad, aunque afortunadamente algunos periodistas trabajan bien".