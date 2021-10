Julia Otero anuncia que ha superado el cáncer

Julia Otero anunció ayer que ha superado el cáncer por el que tuvo que dejar la radio hace ocho meses para someterse a un tratamiento. La periodista gallega, conductora de Julia en la Onda (Onda Cero), comunicó la buena noticia a través de Instagram con una foto en la que se le ve con el pelo más corto, un "nuevo look" por el que ha optado al habérsele debilitado el cabello por el tratamiento oncológico.





Otero, con el buen humor que acostumbra, comenzó el post asegurando que estáy que ya, como denominó a las células malignas el doctor López Otín cuando le comunicó el diagnóstico en febrero tras un control rutinario. "No quedó ni una", celebró, aunque añadió que "ya sabéis que son cinco los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado".La comunicadora lucense afincada en Catalunyaafirmando que "el pelo debilitado pedía un corte" y confirmaba que "sí, estoy más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca", bromeaba.Además, confirma que, al que volvió por unas horas el día del comienzo de la nueva temporada, a finales de agosto, cuando relató que ya había terminadao "el largo y duro tratamiento", aunque aún le faltaba "cortar y pegar" en la cirugía. "Falta poco para la vuelta, espero el permiso de los # BatasBlancas", explicó, antes de agradecer las muestras de apoyo recibidas durante estos meses. "Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. ¡Como para no curarse! ¡Nos oímos pronto! Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto".