Nathalie Poza y Eduard Fernández participarán en 'Historias para no dormir'

Amazon Prime Video estrena el 5 de noviembre Historias para no dormir, serie de antología que revisa la mítica ficción de Chicho Ibáñez Serrador emitida entre 1966 y 1982. La producción consta de cuatro episodios independientes dirigidos por Paula Ortiz, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen y Paco Plaza que vienen dispuestos a revitalizar el género de terror español.

Eduard Fernández y Nathalie Poza protagonizan La broma a las órdenes de Cortés. En el episodio dan vida a una pareja dispuesta a traicionarse por interés y que ejemplifica los instintos más bajos del ser humano. En el contexto de la pandemia de coronavirus, el capítulo invita a reflexionar sobre las relaciones y la situación actual. "Hay mucha gente que de la pandemia no ha salido mejor, no hay más que ver todo lo que está pasando", expuso Poza. "Salen los papeles de Pandora, es una barbaridad. Hay gente que roba, los que más dinero tienen roban mogollón, pero como es legal, todo son palabras. Que sea legal robar y que no pueda robar una señora unos pañales es una salvajada tan grande...", lamentó Fernández. "No sé si hemos salido mejor o peor, pero la injusticia es muy grande. Hay muchos Albertos y Elenas", añadió sobre los personajes de La broma.