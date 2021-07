La precuela de Los Soprano ya tiene su primer tráiler. Se trata de The Many Saints of Newark, una película presentada por HBO Max, que tiene como protagonista a Tony Soprano y cuyo estreno está programado para el 1 de octubre de 2021.

Escrita por David Chase y Lawrence Konner, la película estará dirigida por Alan Taylor,y está protagonizada por Alessandro Nivola, Tony winner Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta y Vera Farmiga.



La película que abordará los años de juventud de Tony Soprano contará en su elenco con Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini, que será el encargado de interpretar a su padre de joven. Así, la trama se centrará en un joven Tony que crece en los años 60, en Newark, mientras a su alrededor se producen distintas tensiones entre los afroamericanos y los descendientes de italianos.